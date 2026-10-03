ĐT Việt Nam tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup: Nguy cơ vắng mặt 2 trụ cột quan trọng

ĐT Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan. Tuy nhiên, trận đấu này cũng khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng khi Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên lần lượt phải rời sân vì gặp vấn đề về thể trạng. Việt Anh được rút ra trong hiệp 2 sau khi có dấu hiệu đau ở vùng đùi. Trung vệ này sau đó được thay thế bởi Adou Minh. Trong khi đó, Hoàng Hên cũng không thể thi đấu trọn vẹn trận đấu khi gặp vấn đề tương tự. Hiện chưa có kết luận cuối cùng về mức độ chấn thương của hai cầu thủ. Khả năng ra sân ở trận tranh hạng Ba vì thế vẫn cần chờ thêm những buổi kiểm tra và đánh giá từ đội ngũ y tế.

Thêm bài toán nhân sự cho HLV Kim Sang-sik

Với sự vắng mặt của Việt Anh, nếu xảy ra, sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn nhân sự ở hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1999 là một trong những cầu thủ thường xuyên được HLV Kim Sang-sik sử dụng khi có tên trong danh sách thi đấu.

Ở phía trên, Hoàng Hên cũng là một phương án đáng chú ý trong cách vận hành hàng công của ĐT Việt Nam. Việc cầu thủ này gặp chấn thương khiến HLV Kim Sang-sik có thể phải tính toán lại nhân sự cho trận đấu cuối cùng của đội tuyển tại giải.

Hoàng Hên gặp chấn thương, có thể vắng mặt trong trận tranh hạng Ba. (Ảnh: Tuan Huu Pham)

Đây không phải lần đầu ĐT Việt Nam gặp vấn đề về lực lượng tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước giải, Nguyễn Quang Hải không thể góp mặt vì chấn thương cổ chân trái. Nguyễn Xuân Son cũng không thể tiếp tục thi đấu sau khi gặp vấn đề về gân kheo.

Trong bối cảnh đó, tình trạng của Việt Anh và Hoàng Hên sẽ là vấn đề được người hâm mộ ĐT Việt Nam đặc biệt quan tâm trong những ngày tới.

Tái đấu ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba

Sau khi kết thúc vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Cuộc đối đầu dự kiến diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).

Đây là màn tái đấu đáng chú ý khi ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia từng gặp nhau tại bán kết ASEAN Cup 2026. Ở lần đối đầu đó, ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-0.

Với vị trí thứ hai bảng B, ĐT Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận tranh hạng Ba. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, trận tranh hạng Ba là một cuộc đối đầu hoàn toàn khác khi cả hai đội đều đã trải qua hành trình dài tại giải đấu. Với ĐT Việt Nam, việc bảo toàn lực lượng trong những ngày cuối cùng sẽ đặc biệt quan trọng, nhất là khi đội đang có một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải chờ kết quả kiểm tra cụ thể trước khi đưa ra quyết định về khả năng sử dụng Việt Anh và Hoàng Hên. Nếu hai cầu thủ này không kịp bình phục, ĐT Việt Nam sẽ cần những phương án thay thế cho trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026.