Nhận định bóng đá Pháp vs Ý: Không Mbappe, Dembele gánh hàng công Les Bleus

Thông tin trận đấu Pháp vs Ý hôm nay 3/10/2026

Nhận định thắng thua Pháp vs Italia

Pháp bước vào trận đấu với vị thế thuận lợi sau hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Sáu điểm tuyệt đối cùng hai trận sạch lưới phản ánh khá rõ cách đội bóng áo lam đang vận hành: không cần đẩy nhịp độ lên mức cao trong toàn bộ 90 phút nhưng vẫn kiểm soát tốt những khu vực quan trọng.

Sự vắng mặt của Kylian Mbappe vì chấn thương chắc chắn làm giảm khả năng xuyên phá trực diện. Tuy nhiên, Pháp vẫn còn Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola và Rayan Cherki, đủ để duy trì tốc độ cũng như khả năng đổi vị trí ở một phần ba cuối sân.

Điểm mạnh của Les Bleus nằm ở việc họ không phụ thuộc vào một phương án tấn công. Dembele có thể bó vào trong, Olise xử lý tốt giữa các tuyến, còn Barcola tạo chiều sâu bằng những pha chạy phía sau hậu vệ. Khi ba hướng di chuyển này kết hợp tốt, Italia sẽ khó giữ được khối phòng ngự nguyên vẹn.

Azzurri lại bước vào trận đấu với tâm thế hưng phấn hơn sau chiến thắng 4-1 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Trận thắng đó cho thấy phản ứng tích cực sau thất bại 0-2 trước Bỉ ở vòng mở màn.

Davide Frattesi tiếp tục là mẫu tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, trong khi Michael Kayode mang tới năng lượng từ hành lang phải. Alessandro Bastoni giữ vai trò quan trọng trong việc đưa bóng từ hàng thủ lên tuyến giữa, còn Pio Esposito có thể tạo điểm đến cho những pha tấn công trực diện.

Khu trung tuyến nhiều khả năng quyết định thế trận. Pháp có Camavinga và Rabiot để tạo thế cân bằng, còn Italia sở hữu Tonali, Fagioli và Frattesi với khả năng hoạt động rộng. Nếu Azzurri buộc Pháp phải xử lý bóng trong phạm vi hẹp, đội khách có thể làm chậm đáng kể tốc độ triển khai của chủ nhà.

Tuy nhiên, Italia cũng cần tránh lặp lại vấn đề từng xuất hiện trước Bỉ, khi khoảng trống sau lưng tuyến tiền vệ khiến hàng thủ phải đối mặt trực tiếp với các pha tăng tốc của đối phương.

Cặp đấu này có chiều sâu lịch sử đáng chú ý. Dữ liệu của Báo Lâm Đồng ghi nhận bốn lần gặp nhau từ năm 2008 đến 2024 với mỗi đội có hai chiến thắng. Lịch sử đối đầu Pháp vs Italia Vì thế, lợi thế hiện tại của Pháp không đồng nghĩa đây sẽ là một trận đấu dễ dàng.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Italia

Hai trận đầu của Pháp chỉ có tổng cộng hai bàn, đều thuộc về Les Bleus. Italia lại trải qua hai trận với bảy bàn xuất hiện, chủ yếu do chiến thắng 4-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp phòng ngự có tổ chức hơn đối thủ trước đó của Italia, nên Azzurri khó có nhiều khoảng trống tương tự. Ngược lại, việc Mbappe vắng mặt cũng có thể khiến chủ nhà mất đi một phần khả năng kết thúc nhanh.

Trận đấu có thể xuất hiện khoảng 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Pháp vs Italia

Pháp không có Kylian Mbappe và Warren Zaïre-Emery vì chấn thương.

Italia thiếu Federico Dimarco và Bryan Cristante, ảnh hưởng phần nào tới chiều sâu ở hành lang trái và tuyến giữa.

Phong độ gần đây của Pháp vs Italia

Trang đội tuyển Pháp trên Báo Lâm Đồng cũng ghi nhận Les Bleus đang dẫn đầu nhóm Nations League hiện tại với 6 điểm sau hai trận.

Kết quả đối đầu Pháp vs Italia gần nhất

Trong bốn lần đối đầu được dữ liệu Báo Lâm Đồng ghi nhận từ năm 2008 đến 2024, Pháp thắng 2 và Italia thắng 2.

Sự cân bằng trong quá khứ càng khiến cuộc đấu tại Stade de France đáng chú ý, đặc biệt khi hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ trẻ có khả năng tạo đột biến.

Đội hình xuất phát Pháp vs Italia dự kiến

Pháp: Maignan; Kalulu, Upamecano, Lacroix, Truffert; Camavinga, Rabiot, Cherki; Olise, Dembélé, Barcola.

Phương án khác: Pháp có thể đưa Cherki lên cao hơn, cho Olise bó vào trung lộ và sử dụng tốc độ của Barcola để kéo giãn hệ thống phòng ngự Italia.

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Tonali, Fagioli, Frattesi; Cambiaghi, Pio Esposito, Raspadori.

Phương án khác: Italia có thể chuyển sang hàng tiền vệ đông người hơn nếu muốn hạn chế khả năng nhận bóng giữa các tuyến của Olise và Cherki.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Italia

Dự đoán tỷ số Pháp vs Italia

Italia có đủ chất lượng để biến trận đấu thành cuộc đấu chiến thuật cân bằng, nhưng Pháp đang vận hành chắc chắn hơn ở cả khâu kiểm soát lẫn phòng ngự.

Ngay cả khi thiếu Mbappe, Les Bleus vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt trong phạm vi hẹp.

Dự đoán: Pháp 2-1 Italia.