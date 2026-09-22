Mazda CX-60 và cách tiếp cận phân khúc SUV cao cấp

Mazda CX-60: SUV hybrid hướng đến nhóm khách hàng trẻ. (Ảnh: Mazda)

Mazda CX-60 thuộc thế hệ sản phẩm mới của Mazda, được phát triển trên nền tảng kiến trúc Large Product cùng CX-70, CX-80 và CX-90. Mẫu SUV sử dụng hệ truyền động đặt dọc, tạo tiền đề cho cách bố trí động cơ, hộp số và hệ dẫn động.

Theo Mazda Việt Nam, CX-60 sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, ưu tiên dẫn động cầu sau. Cấu trúc này được hãng cho biết giúp tối ưu khả năng phân bổ trọng lượng, tăng độ ổn định thân xe và cải thiện phản hồi từ hệ thống lái.

Kiểu động cơ đặt dọc cũng tạo dấu ấn trong thiết kế khi CX-60 có nắp ca-pô kéo dài và khoang hành khách lùi về phía sau. Ngoại thất được phát triển theo tinh thần Noble Toughness với các đường nét tinh giản và tỷ lệ thân xe cân đối.

Mazda CX-60 - mẫu SUV thế hệ mới. (Ảnh: Mazda)

Bên trong, Mazda áp dụng triết lý thủ công Craftsmanship, với các chất liệu như da Nappa, gỗ Maple, vải dệt và đường khâu nổi Kakenui. Táp-lô được bố trí theo phương ngang, trong khi ghế ngồi được thiết kế theo hướng công thái học.

Một điểm đáng chú ý trên CX-60 là hệ thống cá nhân hóa có khả năng nhận diện khuôn mặt người lái và tự điều chỉnh một số thiết lập, qua đó giảm các thao tác lặp lại.

Về vận hành, CX-60 kết hợp động cơ đốt trong với hệ thống điện thông qua công nghệ e-SkyActiv. Xe sử dụng động cơ I6 3.3 tăng áp HEV, cho công suất 280 mã lực. Theo công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 lít/100 km và xe tương thích xăng E10.

Tại Việt Nam, CX-60 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, hiện có 1 phiên bản với giá bán 1,699 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. Xe đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Mazda Việt Nam cho biết CX-60 hướng đến nhóm người dùng trẻ, đồng thời hãng đang phát triển hệ thống showroom Mazda Flagship theo định hướng Japanese Premium và dự kiến đưa thêm các mẫu xe thuộc thế hệ sản phẩm mới vào thị trường Việt Nam.