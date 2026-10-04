Chi tiết Mercedes-Benz GLC 350e vừa ra mắt Việt Nam, giá 2,999 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam vừa bổ sung GLC 350e vào danh mục sản phẩm GLC, đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid tại thị trường trong nước. Cùng với việc giới thiệu GLC 350e, hãng xe Đức đồng thời điều chỉnh giá bán của hai phiên bản động cơ xăng đang được phân phối.

Mercedes-Benz GLC 350e.

Theo đó, Mercedes-Benz GLC 200 giảm 320 triệu đồng, đưa giá bán xuống dưới mốc 2 tỷ đồng, trong khi GLC 300 giảm 340 triệu đồng, còn 2,499 tỷ đồng. Với giá niêm yết 2,999 tỷ đồng, GLC 350e trở thành phiên bản có giá cao nhất trong dòng GLC tại Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn nhất của Mercedes-Benz GLC 350e nằm ở hệ truyền động PHEV, kết hợp động cơ xăng 2 lít với mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm, truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4Matic. Theo công bố của Mercedes-Benz, GLC 350e có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,7 giây.

Hệ thống hybrid của Mercedes-Benz GLC 350e sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh, cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong phạm vi 115-128 km theo tiêu chuẩn WLTP. Khi sử dụng bộ sạc AC công suất 11 kW, thời gian sạc pin từ 0 lên 100% vào khoảng 2,75 giờ. Nhờ khả năng kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được Mercedes-Benz công bố ở mức 2,1-2,5 lít/100 km.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLC 350e cạnh tranh trong nhóm SUV hạng sang sử dụng hệ truyền động điện hóa, trong đó Volvo XC60 Plug-in Hybrid là một trong những đối thủ trực tiếp. Giá bán của GLC 350e cao hơn Volvo XC60 Plug-in Hybrid 249 triệu đồng. Trong khi đó, Lexus NX 350h cũng là một lựa chọn điện hóa khác trong phân khúc nhưng sử dụng hệ thống hybrid tự sạc với giá bán 3,270 tỷ đồng.

Về trang bị, Mercedes-Benz GLC 350e có nhiều điểm tương đồng với GLC 300 và được thiết kế theo phong cách AMG Line. Ngoại thất xe nổi bật với bộ mâm AMG 20 inch kiểu 5 chấu, gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện, cùng thanh giá nóc hoàn thiện bằng nhôm. Hệ thống đèn chào mừng khi mở cửa có khả năng chiếu biểu tượng Mercedes-Benz xuống mặt đường, trong khi hai cửa trước được bổ sung dải đèn tạo hình ngôi sao ba cánh tại khu vực bậc bước chân.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì phong cách thể thao với vô-lăng ba chấu bọc da Nappa và hai ghế trước thiết kế thể thao. Ghế trước có khả năng chỉnh điện, thông gió và ghi nhớ ba vị trí. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động Thermotronic bốn vùng, Energizing Air Control và Air Balance, mang đến nhiều tùy chọn điều chỉnh không gian bên trong.

Mercedes-Benz GLC 350e được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình trung tâm 11,9 inch sử dụng hệ điều hành MBUX. Hệ thống thông tin giải trí có bản đồ Việt Nam, hỗ trợ dẫn đường thực tế tăng cường AR và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái. Hệ thống âm thanh Burmester 3D gồm 15 loa với tổng công suất 710 W cũng là một trong những trang bị đáng chú ý trên phiên bản PHEV này.

Về an toàn, GLC 350e sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ người lái như phanh chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mất tập trung. Xe còn có camera 360 độ tích hợp tính năng Transparent Bonnet, cho phép hiển thị hình ảnh khu vực ngay phía dưới phần đầu xe nhằm hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển hoặc thực hiện các thao tác ở không gian hẹp.