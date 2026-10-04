Mưa lớn, đường trơn: 7 điều tài xế ô tô và người đi xe máy cần nhớ

Thời tiết chuyển nhanh từ nắng sang mưa giông thường tạo ra những tình huống khó lường trên đường.

Không chỉ mặt đường giảm độ bám, mưa lớn còn khiến tầm nhìn hạn chế, nhiều điểm trũng có thể ngập nước trong thời gian ngắn, trong khi gió giật là mối nguy đặc biệt với người đi xe máy.

Việc giảm tốc đúng lúc và biết khi nào nên dừng lại có thể quan trọng hơn mọi kỹ năng xử lý phía sau tay lái.

Hình minh họa.

Chiều tối 4/10, nguy cơ mưa giông và gió giật tăng

Dự báo thời tiết ngày 4/10 cho thấy Bắc Bộ bước vào một đợt thay đổi thời tiết đáng chú ý. Tại Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Đến gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của gió đông bắc rõ hơn về đêm, nhiệt độ giảm tại vùng núi.

Điều đáng lưu ý với người tham gia giao thông không chỉ nằm ở lượng mưa. Những cơn dông xuất hiện nhanh có thể khiến tầm nhìn giảm mạnh chỉ trong vài phút, gió giật làm phương tiện chao đảo, cây cành hoặc vật thể ven đường có nguy cơ gãy đổ.

Mặt đường trong thời gian đầu khi mưa cũng có thể đặc biệt trơn do nước hòa với bụi, dầu và chất bẩn tích tụ trên bề mặt. Vì thế, thói quen giữ nguyên tốc độ như khi đường khô rất dễ khiến tài xế thiếu khoảng trống xử lý nếu xe phía trước phanh đột ngột.

Trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách với xe phía trước cần được tăng lên. Không nên bám đuôi xe lớn để “đi theo vệt”, bởi nước bắn từ bánh xe tải hoặc xe khách có thể khiến người phía sau gần như mất tầm nhìn trong chốc lát.

Đi ô tô trong mưa: Đừng đợi xe mất lái mới giảm tốc

Việc đầu tiên khi gặp mưa lớn là giảm tốc một cách chủ động, bật đèn chiếu gần, sử dụng gạt mưa ở tốc độ phù hợp và giữ khoảng cách lớn hơn với xe phía trước. Đèn chiếu xa không phải lựa chọn tốt trong mưa lớn bởi ánh sáng phản xạ qua màn mưa có thể khiến khả năng quan sát giảm.

Kính xe bị mờ là tình huống khá phổ biến khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi nhanh. Tài xế nên sử dụng chức năng sấy kính hoặc hệ thống điều hòa để kiểm soát độ ẩm thay vì lau kính bằng tay khi xe đang chạy.

Nếu cảm thấy vô-lăng đột nhiên nhẹ đi, xe có dấu hiệu mất độ bám khi đi qua vùng nước trên mặt đường, điều quan trọng là giữ bình tĩnh. Không nên đánh lái mạnh hoặc đạp phanh gấp. Người lái nên giảm ga từ từ, giữ hướng xe ổn định để lốp có cơ hội lấy lại độ bám.

Một nguy cơ khác là đường ngập.

Không có một con số độ sâu duy nhất có thể coi là “an toàn” cho tất cả các loại ô tô. Khả năng lội nước phụ thuộc chiều cao gầm, vị trí cửa hút gió, thiết kế điện và thông số của từng mẫu xe.

Vì vậy, khi không thể xác định độ sâu hoặc không nhìn rõ mặt đường, phương án an toàn hơn là quay đầu hoặc lựa chọn lộ trình khác. Tuyệt đối không cố lao theo một chiếc SUV hoặc xe tải phía trước rồi cho rằng xe của mình cũng có thể vượt qua.

Cần đặc biệt cảnh giác nếu nước chảy xiết. Chỉ nhìn mực nước chưa đủ để đánh giá nguy hiểm bởi dòng nước có thể làm phương tiện lệch khỏi hướng di chuyển hoặc che khuất ổ gà, nắp cống và đoạn đường bị sụt.

Với ô tô dùng động cơ đốt trong, nếu xe chết máy giữa vùng ngập, tài xế không nên liên tục đề nổ lại. Nước lọt vào đường nạp có thể gây thủy kích, làm cong tay biên hoặc hư hỏng nghiêm trọng động cơ. Khi điều kiện cho phép, cần đưa người trên xe tới vị trí an toàn và gọi cứu hộ.

Người lái xe điện cũng không nên mặc định xe có hệ thống điện kín nghĩa là có thể đi qua mọi vùng ngập. Giới hạn lội nước và hướng dẫn xử lý sau khi xe đi qua vùng nước sâu khác nhau giữa từng mẫu xe; nên tuân theo thông số và cảnh báo của nhà sản xuất.

Khi mưa quá lớn khiến gần như không nhìn rõ phía trước, việc cố đi tiếp thường không mang lại nhiều lợi ích. Tài xế nên tìm vị trí dừng an toàn, tách khỏi dòng xe nếu có thể, tránh dừng ở làn chạy, khu vực trũng thấp, dưới cây lớn hoặc vị trí có nguy cơ vật thể rơi.

Đi xe máy gặp dông gió: Biết dừng đúng lúc quan trọng hơn cố về nhanh

Người đi xe máy chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa và gió nên nguy cơ mất thăng bằng cao hơn ô tô. Khi trời bắt đầu mưa, nên giảm tốc sớm, giữ khoảng cách, hạn chế chuyển làn liên tục và tránh các thao tác phanh hoặc đánh lái đột ngột.

Những bề mặt như vạch sơn đường, nắp cống kim loại, bùn đất hoặc lá cây ướt có độ bám thấp hơn mặt đường nhựa. Nếu phải đi qua, nên giữ xe tương đối thẳng, giảm tốc trước khi tới vị trí trơn thay vì vừa đi qua vừa bóp phanh mạnh.

Khi cần giảm tốc trên đường ướt, nên sử dụng cả hai phanh một cách từ tốn, tăng lực phanh dần thay vì bóp giật cục. Đặc biệt khi vào cua, nên hoàn tất phần lớn thao tác giảm tốc trước khi nghiêng xe.

Áo mưa cũng là chi tiết thường bị xem nhẹ. Loại áo quá rộng, tà dài có thể bay vào bánh xe hoặc mắc vào phương tiện bên cạnh. Áo mưa nên được mặc gọn, không để phần vạt che đèn hoặc gây cản trở thao tác điều khiển.

Gió giật mạnh là dấu hiệu người đi xe máy cần đặc biệt thận trọng. Khi xe bắt đầu khó giữ hướng hoặc có cành cây, biển quảng cáo, vật thể bị gió cuốn trên đường, không nên cố tăng tốc để thoát nhanh khỏi khu vực.

Nếu mưa dông quá mạnh, lựa chọn tốt hơn là dừng tại một công trình kiên cố và an toàn. Không nên trú dưới cây lớn, sát cột điện, biển quảng cáo hoặc nơi có nguy cơ vật thể đổ xuống.

Với đoạn đường bị ngập, người đi xe máy càng không nên cố vượt nếu không nhìn rõ mặt đường hoặc nước chảy mạnh. Nước có thể che khuất hố sâu, miệng cống, đoạn đường sụt hoặc khiến động cơ tắt đột ngột giữa dòng phương tiện.

Trong thời tiết xấu, đến chậm vài phút vẫn tốt hơn cố duy trì tốc độ như lúc đường khô. Quy tắc quan trọng nhất không nằm ở một kỹ thuật phức tạp: giảm tốc trước khi gặp nguy hiểm, tăng khoảng cách, quan sát xa hơn và sẵn sàng thay đổi hành trình khi điều kiện không còn an toàn.