Tuổi thọ pin xe điện so với ô tô xăng khác biệt ra sao?

Các nghiên cứu gần đây đã so sánh tuổi thọ pin của xe điện với động cơ đốt trong trên ô tô xăng, cho thấy pin xe điện ngày càng bền bỉ hơn nhưng vẫn tồn tại những thách thức về chi phí thay thế và hiệu suất sử dụng trong dài hạn.

Trạm sạc xe điện hiện đại giúp kéo dài tuổi thọ pin, nhưng chi phí và hiệu suất vẫn là thách thức cần giải quyết. Ảnh: SlashGear

Một nghiên cứu của Nature Energy phân tích hơn 29 triệu xe tại Anh giai đoạn 2005-2022 cho thấy các nhà sản xuất xe điện có xu hướng lạc quan về tuổi thọ pin. Tesla công bố pin của họ có thể sử dụng từ 10 đến 20 năm, trong khi Nissan cho biết gần như toàn bộ pin mà hãng sản xuất vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Pin xe điện thường được bảo hành ít nhất tám năm hoặc 160.000 km, tạo sự an tâm cho người dùng về độ bền của bộ phận quan trọng này. Nghiên cứu khác từ Geotab trên 5.000 xe điện cũng cho thấy tốc độ suy giảm dung lượng pin đã giảm từ 2,3% mỗi năm năm 2019 xuống còn 1,8% năm 2024, minh chứng cho sự cải tiến liên tục về công nghệ pin và khả năng vận hành.

Trong khi đó, ô tô sử dụng động cơ đốt trong (ICE) thường có tuổi thọ trung bình khoảng 320.000 km, với một số trường hợp ngoại lệ như chiếc Toyota Tacoma từng đạt gần 3,2 triệu km. Tuy nhiên, động cơ xăng cũng có thể gặp phải các vấn đề hao mòn cần sửa chữa hoặc thay thế trong quá trình sử dụng.

Tesla khẳng định pin của họ có thể tồn tại lâu hơn cả xe, nhưng thực tế vẫn có những trường hợp người dùng phải thay pin nhiều lần. Một chủ xe Tesla Model S tại Đức đã thay pin bốn lần trong quãng đường 250.000 km, cho thấy chi phí và tần suất thay thế pin vẫn là thách thức.

Chi phí thay pin xe điện hiện dao động từ 6.500 đến 20.000 USD, tuy nhiên giá đã giảm khoảng 16% trong giai đoạn 2009-2019 nhờ tiến bộ công nghệ và quy mô sản xuất tăng lên. Trong khi đó, chi phí thay thế động cơ xăng thường nằm trong khoảng 2.000 đến 10.000 USD, tùy thuộc vào loại xe và mức độ hư hỏng.

Sự khác biệt về tuổi thọ và chi phí bảo trì giữa pin xe điện và động cơ xăng phản ánh những ưu điểm và hạn chế riêng của từng loại phương tiện. Pin xe điện ngày càng được cải thiện về độ bền và hiệu suất, nhưng chi phí thay thế vẫn cao hơn so với động cơ truyền thống.

Việc lựa chọn giữa xe điện và ô tô xăng vì thế không chỉ dựa vào tuổi thọ mà còn cần cân nhắc đến chi phí bảo trì, khả năng sử dụng lâu dài và các yếu tố môi trường liên quan đến phát thải khí nhà kính.

Những tiến bộ trong công nghệ pin và quy trình sản xuất dự kiến sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách về chi phí và tuổi thọ giữa hai loại xe, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh trong tương lai.