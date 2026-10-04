Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá 'phá đáy'

Theo thông báo mới nhất từ Thaco Auto, trong tháng 10/2026, hãng xe này áp dụng chính sách hỗ trợ tối đa 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với Mazda CX-5, tuỳ từng phiên bản và đại lý khác nhau.

Kết hợp với chính sách ưu đãi của nhà sản xuất, các đại lý cũng giảm giá thêm đối với SUV cỡ C đắt khách nhất của thương hiệu, qua đó kéo giá bán lẻ thực tế xuống thấp kỷ lục.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, phiên bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe đang được một số đại lý khu vực phía Bắc chào bán với giá bán lẻ chỉ dưới ngưỡng 650 triệu đồng. Một số đại lý tại khu vực phía Nam thậm chí bán rẻ hơn, có nơi chỉ còn 638 triệu đồng.

Mazda CX-5 đang "gánh" quá nửa doanh số của thương hiệu tại thị trường Việt Nam năm 2026 - Ảnh: Thaco Auto

Với cách tính giá như vậy, phiên bản CX-5 Deluxe dường như chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất. Nhằm thu hút khách hàng, các đại lý cộng thêm chính sách giảm giá riêng. CX-5 Deluxe hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị 669 triệu đồng.

Các phiên bản cao cấp hơn cũng đang được giảm giá rất sâu ở tuỳ từng đại lý. Đơn cử phiên bản CX-5 2.0L Premium hiện có giá bán lẻ tại đại lý chỉ vào khoảng 779 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản CX-5 Premium Sport giảm 71 triệu đồng xuống còn 798 triệu đồng.

Thaco Auto không nêu rõ mức ưu đãi cụ thể đối với từng phiên bản song cho biết mức giảm giá cao nhất sẽ tương đương với 100% lệ phí trước bạ. Dựa trên khoảng giá bán lẻ khuyến nghị từ 669 - 869 triệu đồng, chỉ riêng mức giảm giá đến từ nhà sản xuất cũng có thể lên đến khoảng từ 67 - 104 triệu đồng.

Với chính sách này, giá bán lẻ thực tế tại đại lý của Mazda CX-5 chỉ còn ngang giá niêm yết của nhiều mẫu xe "đàn em" ở phân khúc gầm cao cỡ B như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V hay Kia Seltos…

Đợt ưu đãi tháng 10 của Thaco Auto và hệ thống đại lý vừa nhằm thúc đẩy doanh số trong bối cảnh "bão" giảm giá vẫn đang diễn ra trên thị trường còn là nhu cầu "dọn chỗ" cho thế hệ CX-5 mới sắp ra mắt. Dự kiến mẫu xe Mazda CX-5 2026 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa quý 4/2026.

Hiện nay, CX-5 vẫn đang là mẫu xe "gánh" quá nửa doanh số cho thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam.

Dữ liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng bán hàng của Mazda luỹ kế 8 tháng năm 2026 đạt 19.910 chiếc. Đáng chú ý là trong mức tổng doanh số này, chỉ riêng mẫu xe CX-5 đã đạt 10.444 chiếc, tức chiếm đến 52,5% tổng lượng xe bán ra của cả thương hiệu.