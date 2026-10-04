Xe điện 'nhái' Toyota Alphard - mạnh 5 mã lực, chạy 300 km

Theo Carscoops, hãng xe Nora EV của Pakistan mới đây vừa trình làng một mẫu xe điện nhỏ gọn, sở hữu phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Toyota Alphard - dòng MPV cỡ lớn nổi tiếng của thương hiệu Nhật Bản.

Nora EV Metro không mang logo Toyota nhưng lại sở hữu ngoại hình “vay mượn” nhiều chi tiết thiết kế của cả Alphard lẫn Vellfire.

Ở phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng chính có phần đơn giản, nhưng lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng hốc gió đặt dọc kèm các điểm nhấn mạ crom lại mang đậm nét đặc trưng Toyota Alphard.

Đuôi xe Nora EV Metro cũng có các đường nét thiết kế tương tự dòng MPV cỡ lớn của Toyota, bao gồm cửa hậu thẳng đứng, cánh gió trên mái và cụm đèn hậu hình tam giác.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ của Nora EV dùng cửa mở truyền thống, thay vì cửa trượt như Toyota Alphard và Toyota Vellfire.

Kích thước của Nora EV Metro là sự khác biệt khi chiều dài tổng thể chỉ 3,9 mét, tức chỉ xấp xỉ VinFast VF 5. “Dàn chân” của xe cũng khá khiêm tốn với bộ mâm hợp kim 14 inch - trang bị quen thuộc trên các mẫu kei-car.

Khoang lái Nora EV Metro có cấu hình 5 chỗ ngồi, được áp dụng các đường nét thiết kế và phối màu lấy cảm hứng từ xe sang. Bảng táp-lô trông như màn hình Hyperscreen của Mercedes, nhưng thực chất là một mảng nhựa lớn tích hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước vừa phải.

Các trang bị nổi bật của xe bao gồm kết nối Bluetooth, cổng USB, nút đề nổ, điều hòa không khí, cửa sổ chỉnh điện và camera lùi.

Nora EV sử dụng nền tảng khung gầm nguồn gốc Trung Quốc để phát triển mẫu xe điện Metro, tuy nhiên khẳng định đã tái thiết kế để phù hợp hơn với điều kiện đường sá khu vực Nam Á. Nora EV Metro cũng được tối ưu hóa không gian nhằm phục vụ tốt hơn các hành khách có chiều cao vượt trội.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ được trang bị một motor điện ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa chỉ 5 mã lực. Các tùy chọn dung lượng pin LFP bao gồm 9 kWh, 15 kWh và 23,1 kWh, trong đó gói pin lớn nhất có thể cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 250-300 km.

Đáng chú ý, Nora EV Metro dự kiến có thêm tùy chọn EREV, bổ sung bình xăng dung tích 3 lít để giúp kéo dài phạm vi hoạt động thêm 150-180 km. Nora EV cũng dự định triển khai mạng lưới trạm đổi pin ở Pakistan phục vụ các xe điện của mình trong tương lai.

Bên cạnh Metro “nhái” thiết kế Toyota Alphard, Nora EV còn giới thiệu SUV điện cỡ nhỏ Nora E30 với thiết kế không khác gì Range Rover thế hệ trước.

Nora E30 cũng là mẫu xe duy nhất đang được hãng mở bán tại Pakistan, giá khởi điểm 1,889 triệu Rupee Pakistan, tương đương 6.835 USD. Theo thông tin chia sẻ, Nora EV Metro “nhái” Toyota Alphard sẽ có giá khởi điểm dưới 3 triệu Rupee Pakistan, tức không cao hơn 10.855 USD.