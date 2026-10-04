Cập nhật bảng giá xe hãng Mitsubishi mới nhất tháng 10/2026.

Mitsubishi là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, được biết đến nhờ độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và tính thực dụng cao. Các mẫu xe Xpander, Xforce, Triton, Outlander hay Pajero Sport được nhiều khách hàng quan tâm nhờ thiết kế mạnh mẽ, không gian sử dụng linh hoạt và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu.

Bên cạnh thế mạnh về độ tin cậy, Mitsubishi còn chú trọng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trang bị an toàn và chi phí sử dụng hợp lý. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với nhóm khách hàng, từ gia đình cần một mẫu xe rộng rãi cho đến người dùng kinh doanh hoặc thường xuyên di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm bắt rõ mức giá của từng dòng xe Mitsubishi để chuẩn bị mức tài chính.