[GALLERY] CFMoto 450CL-C AMT - môtô không côn về Việt Nam, giá 167 triệu đồng

Mới đây, mẫu xe CFMoto 450CL-C phiên bản AMT đã có mặt tại Việt Nam với giá niêm yết 167 triệu đồng. Điểm khác biệt của phiên bản này nằm ở hộp số AMT sáu cấp, tự động hóa thao tác ly hợp và chuyển số, giúp người lái không cần bóp côn hay dùng chân sang số như trên mô tô truyền thống.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý với người thích mô tô nhưng còn ngại phối hợp tay côn, chân số và tay ga, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Hộp số AMT trên 450CL-C có sáu cấp và ba chế độ vận hành. Ở chế độ D, xe tự động lựa chọn cấp số, ưu tiên cách vận hành êm ái.

hế độ DS giữ vòng tua cao hơn, hướng đến phản hồi nhanh khi người lái tăng ga. Với chế độ M, người lái chủ động tăng hoặc giảm số bằng nút trên tay lái. Cách bố trí này giữ khả năng lựa chọn cấp số theo tình huống, đồng thời giảm các thao tác cơ học so với mô tô côn tay thông thường.

Dù cách điều khiển được đơn giản hóa, AMT vẫn thực hiện quá trình chuyển đổi giữa các cấp số. Vì vậy, cảm giác vận hành không hoàn toàn giống xe tay ga dùng hộp số vô cấp. Độ liền mạch khi tăng tốc và phản ứng lúc chạy chậm là những yếu tố người mua nên kiểm tra khi lái thử.

CFMoto 450CL-C AMT sử dụng động cơ hai xi lanh thẳng hàng, dung tích 449 cc, làm mát bằng dung dịch. Công suất cực đại đạt 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Thiết kế của bản AMT tiếp tục đi theo phong cách cruiser với đèn pha tròn, bình xăng bo mềm, tay lái rộng và yên thấp. Hệ thống chiếu sáng LED cùng đồng hồ TFT tròn 3,6 inch bổ sung các chi tiết hiện đại trên tổng thể cổ điển. Xe dài 2.205 mm, rộng 825 mm, cao 1.110 mm, chiều dài cơ sở 1.485 mm.

Yên thấp giúp tiếp cận mặt đất thuận tiện hơn, nhưng chưa đủ để kết luận xe dễ kiểm soát với mọi vóc dáng. Trang bị gồm phuộc trước hành trình ngược, phanh đĩa trước đường kính 320 mm và đĩa sau 240 mm. Xe có ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Bình nhiên liệu có dung tích 12 lít. Chiều cao yên 705 mm là thông số đáng chú ý với người cần sự tự tin khi chống chân. Tuy nhiên, khối lượng khoảng 185 kg vẫn là yếu tố phải cân nhắc khi dắt xe, quay đầu hoặc đỗ trên mặt đường nghiêng.

Trong nhóm cruiser cỡ trung, 450CL-C AMT được đặt cạnh Honda Rebel 500 và Kawasaki Eliminator 500. Điểm tạo khác biệt của mẫu xe nằm ở cách vận hành: người mua có thêm lựa chọn môtô tự chuyển số trong tầm giá 167 triệu đồng.

Video: Trải nghiệm CFMoto 450CL-C AMT - môtô không côn về Việt Nam.