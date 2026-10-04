Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC giá gần 3 tỷ đồng chính thức ra mắt tại Việt Nam

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC giúp hoàn thiện danh mục GLC tại Việt Nam, bên cạnh hai phiên bản sử dụng động cơ xăng là Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC và Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC. Đồng thời, Mercedes-Benz Việt Nam điều chỉnh giá bán hai phiên bản động cơ xăng xuống lần lượt 1,999 tỷ đồng và 2,499 tỷ đồng, áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC chính thức

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 230kW, tương đương 313 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 550Nm.

Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động bốn bánh 4MATIC. Theo thông số do hãng công bố, Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,7 giây.

Điểm khác biệt đáng chú ý của phiên bản này nằm ở bộ pin có dung lượng khả dụng 25,28kWh. Xe có thể di chuyển thuần điện 115-128km theo tiêu chuẩn WLTP, tùy điều kiện vận hành và cấu hình được công bố.

Với phạm vi hoạt động này, Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC có thể đáp ứng nhiều nhu cầu di chuyển thường ngày bằng điện, chẳng hạn hành trình đi làm hoặc đi lại trong đô thị, nếu người dùng có điều kiện sạc pin thường xuyên. Khi cần di chuyển đường dài, động cơ xăng vẫn có thể tham gia vận hành, giúp xe không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc.

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ sạc AC với công suất tối đa 11kW. Theo thông số của nhà sản xuất, thời gian sạc pin từ 0% lên 100% vào khoảng 2,75 giờ khi sử dụng nguồn sạc tương thích.

Cách tiếp cận này giúp Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC khác với các mẫu hybrid tự sạc (HEV). Với xe PHEV, người dùng có thể chủ động sạc pin từ nguồn điện bên ngoài để tận dụng khả năng chạy điện trong những hành trình phù hợp. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng nhiên liệu thực tế sẽ phụ thuộc vào tần suất sạc, quãng đường di chuyển và cách vận hành xe của người lái.

Bên cạnh hệ truyền động mới, Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC có cấu hình trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái thuộc nhóm cao cấp trong dòng GLC.

Theo thông tin từ Mercedes-Benz Việt Nam, xe có gói thiết kế AMG Line, mâm hợp kim AMG 20 inch, ghế trước thể thao chỉnh điện, tích hợp thông gió và nhớ vị trí. Nội thất có cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng Thermotronic và các công nghệ hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong cabin.

Khu vực người lái sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 11,9 inch sử dụng hệ thống thông tin giải trí MBUX. Hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, hỗ trợ chỉ dẫn thực tế tăng cường AR, kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái.

Hệ thống âm thanh Burmester 3D gồm 15 loa, công suất tối đa 710W. Đây là những trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, đặc biệt với nhóm khách hàng quan tâm đến tiện nghi và trải nghiệm giải trí trong khoang cabin.

Về hỗ trợ lái, Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC có các trang bị an toàn chủ động ADAS như phanh chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn chủ động, cảnh báo mất tập trung và cảnh báo điểm mù. Camera 360 độ có tính năng Transparent Bonnet, hỗ trợ quan sát khu vực bên dưới nắp ca-pô khi di chuyển ở những địa hình hoặc không gian hạn chế.

Nhìn chung, cấu hình trang bị của Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC có nhiều điểm tương đồng với Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC đang phân phối tại Việt Nam. Khác biệt chính nằm ở hệ truyền động PHEV và khả năng di chuyển thuần điện.

Như vậy, sự có mặt của Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC đã giúp khách hàng Việt có thêm lựa chọn trong nhóm SUV hạng sang cỡ trung sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC sẽ cạnh tranh trực tiếp với Volvo XC60 phiên bản T8 AWD Plug-in Hybrid.

Volvo XC60 PHEV hiện có giá khởi điểm từ 2,75 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 249 triệu đồng so với Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC. Theo thông số trên website Volvo Việt Nam, XC60 T8 AWD có phạm vi chạy điện tối đa 89km theo chuẩn WLTP, thấp hơn mức 115-128km của mẫu xe Mercedes-Benz.

Về giá bán, Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC nằm ở vị trí cao hơn trong cặp so sánh này. Bù lại, thông số công bố về phạm vi chạy điện cho thấy mẫu xe Mercedes-Benz có lợi thế về quãng đường di chuyển bằng điện trước khi cần sử dụng động cơ xăng, dù kết quả thực tế còn phụ thuộc điều kiện vận hành và thói quen sạc pin.

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC phù hợp với người dùng muốn kết hợp khả năng chạy điện trong đô thị với sự linh hoạt của động cơ xăng khi đi xa, đồng thời vẫn ưu tiên không gian, tiện nghi và các công nghệ của một mẫu SUV hạng sang.