Tưởng xe số bình dân, nhưng chỉ người 'giàu ngầm' mới dám chơi

Vốn được biết đến với mức giá rẻ và các trang bị cơ bản cho nhu cầu di chuyển của khách hàng phổ thông, nhưng trong số các mẫu xe số trên thị trường cũng có nhiều dòng có giá bán cao ngất ngưởng, lên tới cả trăm triệu đồng. Với bề ngoài không hào nhoáng như các mẫu tay ga cao cấp, cũng không hầm hố như xe PKL, đây là lựa chọn của những người có điều kiện tài chính nhưng không thích thể hiện ra bên ngoài.

Suzuki "xì po"

Là tên gọi chung của các mẫu xe 2 thì của Suzuki như RGX 120, RG 120, RG Sport 110cc,... các dòng xì po được yêu thích bởi các thế hệ 7x-8x tại Việt Nam nhờ tốc độ, tiếng pô xe ầm ĩ và làn khói thơm, đặc biệt là tính hoài niệm cao.

Phần lớn các mẫu xì po được trao đổi tại thị trường Việt Nam được sản xuất từ 1996 - 2003, và mức giá luôn khiến người ta bất ngờ. Thông thường, giá của một chiếc xì po ở trạng thái tốt dao động từ 100 - 300 triệu đồng, nếu được gắn biển đẹp và gần như mới nguyên (zin), mức giá có thể lên tới cả tỷ đồng.

Đương nhiên, nếu như nhìn bề ngoài thì những chiếc xì po không khác gì một chiếc xe số rẻ tiền. Tuy nhiên, với mức giá bán, chắc chắn người sở hữu cũng cần có điều kiện tài chính tốt.

Honda Super Cub C125

Trái ngược với dòng xì po chủ yếu là xe cũ, thì Super Cub C125 lại là dòng xe số đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Với giá bán đề xuất chính hãng là khoảng 88 triệu đồng, nhưng trên thực tế, giá đại lý của mẫu xe số này chưa bao giờ dưới 110 triệu đồng và không phải lúc nào cũng sẵn hàng.

Super Cub C125 đưa tới một mẫu xe mang thiết kế mang tính biểu tượng từ những năm 1950 đi kèm với các trang bị hiện đại hàng đầu trên một chiếc xe số. Xe sở hữu đèn chiếu sáng công nghệ LED, chìa khóa thông minh smartkey, cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp analog, và đặc biệt hệ thống chống bó cứng phanh ABS mang tới sự an toàn khi vận hành.

Đây cũng là mẫu xe số siêu tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,55 L/100km. Xe được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 123,9cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6,87 kW tại 7500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,15 Nm tại 5000 vòng/phút. Cùng trọng lượng xe chỉ 109kg, xe mang tới khả năng di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố.

Honda CT125

Cũng là một mẫu xe số đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, CT125 có giá bán lẻ đề xuất là 86 triệu đồng, và giá tại đại lý khoảng 95 triệu đồng. Với mức giá bán này, xe hiện đắt đỏ hơn khá nhiều các mẫu xe tay ga hạng sang trên thị trường.

Đây là mẫu xe số được thiết kế cho nhu cầu offroad, phù hợp người thích dịch chuyển và vẫn đủ nhỏ gọn cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Bề ngoài phá cách với thiết kế ống xả đặt cao ngang gần yên cũng là điểm cộng giúp xe dễ dàng "lội" qua những quãng đường ngập hoặc suối nhỏ.

CT125 cũng sở hữu các trang bị hiện đại hàng đầu với hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, đặc biệt phanh đĩa trước tích hợp ABS đảm bảo an toàn khi vận hành.