Đi ô tô đường dài, đừng bỏ qua 4 yếu tố này nếu muốn tiết kiệm xăng

Dưới đây là 4 yếu tố tài xế nên lưu ý khi lái ô tô đường dài.

Duy trì vòng tua máy ở mức phù hợp

Mỗi mẫu ô tô sử dụng động cơ và hộp số khác nhau, vì vậy không có một mức vòng tua cố định phù hợp cho tất cả các loại xe. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là duy trì vòng tua ổn định, hạn chế tăng tốc đột ngột rồi phanh gấp liên tục.

Khi di chuyển trên đường bằng, tài xế nên sử dụng cấp số phù hợp với tốc độ để động cơ hoạt động ở vòng tua tương đối thấp nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành.

Chẳng hạn, ở cùng tốc độ 60 km/giờ, nếu xe đang vận hành ở cấp số 5 với vòng tua khoảng 2.300 - 2.500 vòng/phút, người lái có thể chuyển lên cấp số 6 nếu điều kiện vận hành cho phép. Khi đó, vòng tua có thể giảm xuống dưới 2.000 vòng/phút, qua đó góp phần hạn chế mức tiêu hao nhiên liệu.

Điều quan trọng là không nên cố ép xe chạy ở số cao khi động cơ không đủ lực. Việc lựa chọn cấp số vẫn cần phù hợp với tốc độ, tải trọng và điều kiện mặt đường.

Biết cách tận dụng quán tính của xe

Một kỹ năng có thể giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khi đi đường dài là quan sát tình huống phía trước và chủ động tận dụng quán tính của ô tô.

Khi phát hiện từ xa những tình huống như sắp đến trạm thu phí, xuống dốc hoặc phía trước đang ùn tắc, thay vì tiếp tục đạp ga rồi phanh gấp, tài xế có thể chủ động nhấc chân khỏi bàn đạp ga và kiểm soát tốc độ bằng phanh khi cần thiết.

Khi đó, ô tô có thể tiếp tục di chuyển nhờ động năng sẵn có thay vì tiếp tục tiêu thụ nhiên liệu để duy trì tốc độ.

Tuy nhiên, việc tận dụng quán tính không đồng nghĩa với thả xe mất kiểm soát, đặc biệt khi xuống dốc. Người lái vẫn phải chủ động kiểm soát tốc độ, quan sát khoảng cách với các phương tiện phía trước và lựa chọn số phù hợp để đảm bảo an toàn.

Người lái có thể quan sát tình huống và chủ động tận dụng quán tính của xe

Đóng kín cửa kính khi chạy tốc độ cao

Ở tốc độ cao, đặc biệt trên 80 km/giờ, lực cản không khí bắt đầu tác động đáng kể đến khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu của ô tô.

Một thói quen khá phổ biến là mở cửa kính để lấy gió khi chạy đường dài. Tuy nhiên, khi xe chạy nhanh, việc mở cửa kính làm thay đổi luồng không khí quanh thân xe, từ đó gia tăng lực cản.

Động cơ khi đó phải làm việc nhiều hơn để duy trì cùng một tốc độ.

Vì vậy, khi di chuyển ở tốc độ cao, tài xế nên đóng kín cửa kính và sử dụng hệ thống điều hòa ở mức phù hợp thay vì mở cửa để lấy gió. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng có thể giúp xe duy trì khả năng vận hành ổn định hơn.

Kiểm tra áp suất lốp trước chuyến đi

Trước mỗi hành trình dài, kiểm tra áp suất lốp là việc đơn giản nhưng không nên bỏ qua.

Lốp thiếu hơi khiến diện tích tiếp xúc với mặt đường tăng lên, đồng thời làm tăng lực cản lăn và nhiệt sinh ra trong quá trình vận hành. Khi đó, động cơ phải cung cấp nhiều lực kéo hơn để xe di chuyển, dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu tăng.

Ngược lại, duy trì áp suất lốp theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất giúp xe vận hành ổn định, linh hoạt và hạn chế lực cản không cần thiết.

Tài xế nên kiểm tra áp suất lốp trước những chuyến đi xa, đặc biệt khi xe chở nhiều người hoặc nhiều hành lý. Không chỉ góp phần tiết kiệm nhiên liệu, việc này còn giúp đảm bảo khả năng vận hành và an toàn của ô tô trên hành trình dài.