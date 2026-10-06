Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa đánh bom

Trên mạng xã hội, Thống đốc tỉnh Sanliurfa, ông Hasan Sildak cho biết, chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ AJet chở 136 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Ankara và hạ cánh xuống sân bay Sanliurfa GAP.

Hành khách và phi hành đoàn được sơ tán an toàn, sau đó các đơn vị an ninh tiến hành kiểm tra máy bay để tìm kiếm vật liệu nổ.

Quá trình tìm kiếm đã hoàn tất và không phát hiện bất kỳ vật liệu bất thường nào. Sau quá trình đánh giá, sân bay Sanliurfa GAP đã được mở lại.

R.G