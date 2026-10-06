Biểu tình tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khẩn cấp tìm giải pháp

Ngày 6-10, học sinh tại nhiều thành phố của Pháp tiếp tục xuống đường và phong tỏa một số trường trung học, yêu cầu chính phủ sớm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, lớp học quá đông và cơ sở vật chất xuống cấp.

Học sinh tập trung bên ngoài Trường Trung học Voltaire ở Paris trong ngày biểu tình và phong tỏa trường học trên toàn nước Pháp, ngày 6-10. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, phong trào bắt đầu khoảng hai tuần trước tại một số vùng ngoại ô Paris, sau đó lan rộng ra nhiều địa phương trên cả nước, dẫn đến bạo lực và đụng độ trên đường phố. Người biểu tình đã tập trung trước các trường từ Lille ở phía Bắc đến Marseille ở phía Nam, Strasbourg ở phía Đông và Nantes ở phía Tây. Tính đến ngày 5-10, khoảng 500 trường học tại Pháp đã phải đóng cửa để đảm bảo an ninh.

Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh việc bổ sung giáo viên, bảo đảm có người thay thế khi giáo viên nghỉ, giảm tình trạng lớp học quá đông và cải thiện cơ sở vật chất. Học sinh cũng đề nghị xem xét lại thời gian học kéo dài từ 8 giờ đến 18 giờ và tăng thời gian nghỉ trưa.

Trước những yêu cầu này, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã chỉ đạo các bộ trưởng rà soát và sớm đưa ra giải pháp. Chính phủ dự kiến xem xét việc bố trí giáo viên thay thế, điều chỉnh thời gian học trong ngày và cải thiện điều kiện tại các trường.

Việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường xuống cấp cũng được đưa vào kế hoạch. Ông Lecornu yêu cầu các bộ liên quan trình những đề xuất đầu tiên trước cuối tháng 10.

Tuy nhiên, khả năng bổ sung nguồn lực cho giáo dục còn phụ thuộc vào tình hình ngân sách. Chính phủ Pháp đang phải tìm cách thu hẹp thâm hụt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn yếu và chi phí vay gia tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tuần trước đã vượt 5%, mức cao nhất trong 24 năm.

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