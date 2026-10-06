Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 6/10, Saudi Arabia cho biết ba người đã bị thương trong các vụ tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này một ngày trước đó, đồng thời gây thiệt hại về vật chất.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) xác nhận cơ sở hạ tầng của Sân bay Quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz tại Jazan và Sân bay Quốc tế Najran đã hứng chịu các cuộc tấn công.

Theo GACA, sau khi xảy ra vụ tấn công, các đội ứng phó khẩn cấp và những cơ quan liên quan đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý theo những quy trình đã được phê duyệt.

Các vụ tấn công khiến ba người bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện điều trị, đồng thời gây ra một số thiệt hại về vật chất.

GACA cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan an ninh liên quan để đánh giá thiệt hại và thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, nhân viên và hệ thống hàng không dân dụng của Saudi Arabia.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố của GACA không xác định bên nào thực hiện các vụ tấn công.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi tại Yemen hôm 5/10 tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trên khắp Saudi Arabia, trong đó có những mục tiêu mà lực lượng này mô tả là "các địa điểm nhạy cảm" tại Jazan và Najran.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công Sân bay Quốc tế King Khalid tại Riyadh, Sân bay Abha, một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Rabigh và các địa điểm quân sự.

Ngày 5/10, Saudi Arabia lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các cơ sở dân sự và kinh tế trên khắp vương quốc này, đồng thời cáo buộc Houthi đang thúc đẩy leo thang quân sự.

Khói bốc lên từ một vị trí quân sự ở khu vực Al-Siyanah sau cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN phát

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Saudi Arabia và Houthi gia tăng mạnh. Trong những ngày gần đây, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào vương quốc này, trong khi Houthi liên tiếp tuyên bố tập kích các sân bay, cơ sở dầu mỏ và địa điểm quân sự của Saudi Arabia.

Diễn biến an ninh mới cũng xuất hiện đúng thời điểm Saudi Arabia cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bắt đầu đưa cơ chế phòng thủ tập thể trong khuôn khổ Liên minh Mecca vào thực tế. Tại cuộc họp khẩn của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược của liên minh ở Riyadh, ba nước nhất trí lập tức triển khai các cam kết phòng thủ tập thể và đẩy nhanh việc đưa những lực lượng, năng lực quân sự đã được thống nhất tới Saudi Arabia.

Trong tuyên bố chung, ba nước lên án các âm mưu nhằm vào Mecca và Medina cũng như các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào những thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự khác của Saudi Arabia. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy quyết định kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể của Liên minh Mecca là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công mà Houthi tuyên bố tiến hành.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh xung đột Yemen có dấu hiệu nóng trở lại. Houthi đã kiểm soát Sanaa từ tháng 9/2014 cùng nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Yemen, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận và các lực lượng đồng minh chủ yếu kiểm soát miền Nam và miền Đông.

Giao tranh quy mô lớn tại Yemen từng phần lớn lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022, nhưng căng thẳng gần đây đã leo thang trở lại. Houthi và Saudi Arabia cũng đưa ra những cáo buộc khác nhau về trách nhiệm đối với các cuộc tấn công mới, trong khi các lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố mở chiến dịch nhằm giành lại những khu vực do Houthi kiểm soát, trong đó có thủ đô Sanaa.

Việc các sân bay và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia trở thành mục tiêu tấn công trong lúc cơ chế phòng thủ tập thể mới được kích hoạt cho thấy môi trường an ninh xung quanh vương quốc này đang diễn biến phức tạp. Các bước triển khai tiếp theo của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vì thế sẽ là một diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh xung đột Yemen và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.