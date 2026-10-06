Cơ phó trên chuyến bay của Flydubai có thể bị kết án tử hình

Trang tin Ynet dẫn nguồn tin cấp cao của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tiết lộ cơ phó Hamam al-Hammami có thể bị kết án tử hình sau khi cuộc điều tra và thủ tục pháp lý hoàn tất.

Không có hành khách nào trên chuyến bay thiệt mạng nhưng chính quyền UAE dường như quyết tâm áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất có thể, nhằm vừa răn đe, vừa gửi thông điệp tới những người có thể đã cực đoan hóa hoặc xúi giục người này.

Cơ phó Hamam al-Hammami. (Ảnh: CNN)

Tổng công tố UAE Hamad Saif Al Shamsi đang giám sát cuộc điều tra. Nhân viên Mossad - cơ quan tình báo của Israel và chuyên gia hàng không bí mật đến UAE để phối hợp điều tra cùng quan chức tình báo cấp cao Ả Rập Xê Út, Oman và ít nhất hai đại diện từ các cơ quan tình báo Mỹ.

Hiện tại, chưa rõ những quan chức và chuyên gia này có trực tiếp tham gia thẩm vấn Hammami hay không. Tuy nhiên, phía Israel sẽ tham gia quá trình này.

Cuộc điều tra đang tập trung vào cáo buộc Hammami không chỉ có ý định đâm máy bay mà còn muốn giành quyền kiểm soát từ cơ trưởng người Ấn Độ và lái nó lao vào tòa nhà cao tầng ở Israel, mô phỏng vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 xảy ra tại Mỹ.

Trong quá trình thẩm vấn tại UAE, cơ phó cũng thừa nhận anh ta lên kế hoạch cho vụ tấn công ngay cả trước khi được Flydubai tuyển dụng. Theo thông tin thu thập từ cuộc điều tra, mục tiêu của Hammami có khả năng là tòa nhà Azrieli ở Tel Aviv.

Tóm tắt diễn biến vụ việc. (Minh họa: AI)

Đáng chú ý, Hammami từng làm việc cho hãng hàng không quốc gia Oman Air nhưng bị sa thải, do những lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan. Sau đó, Hammami vẫn được Flydubai tuyển dụng. Hiện tại, chưa rõ quá trình kiểm tra lý lịch của cơ phó khi gia nhập hãng hàng không UAE được thực hiện như thế nào.

Trước đó, CBS News dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Israel sẵn sàng bắn hạ máy bay của Flydubai sau khi cơ trưởng bị tấn công.

Ban chỉ đạo khẩn cấp cùng trung tâm chỉ huy tác chiến ngay lập tức được thiết lập. Các máy bay chiến đấu được điều động xuất kích và không phận Israel đóng cửa. Tuy nhiên, lệnh hủy bỏ được phát ra ngay khi Israel nhận ra chiếc máy bay của hãng Flydubai, khi đó cách biên giới khoảng 650km đột ngột bẻ lái hướng về phía Ả Rập Xê Út.