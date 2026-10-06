Hãng tin Mỹ nói Israel sẵn sàng 'bắn hạ' máy bay Flydubai

Israel vốn có quy trình luyện tập tác chiến trước những sự việc tương tự vụ khủng bố ngày 11/9/2001 xảy ra tại Mỹ. Ngay khi chiếc máy bay của hãng hàng không Flydubai rơi tự do khoảng 4.200m, không quân Israel liên tục phát tín hiệu liên lạc với khoang lái nhưng không nhận được phản hồi.

Ban chỉ đạo khẩn cấp cùng trung tâm chỉ huy tác chiến ngay lập tức được thiết lập. Các máy bay chiến đấu được điều động xuất kích và không phận Israel đóng cửa. Tuy nhiên, lệnh hủy bỏ được phát ra ngay khi Israel nhận ra chiếc máy bay của hãng Flydubai, khi đó cách biên giới khoảng 650km đột ngột bẻ lái hướng về phía Ả Rập Xê Út và nước này cũng tiến hành điều động máy bay chiến đấu.

Theo nguồn tin của CBS News, nếu chuyến bay của hãng Flydubai áp sát hơn thì nước này sẽ điều máy bay phản lực vào không phận Jordan để tiếp cận nhận diện.

Khi đó, phi công không quân sẽ tiến hành tiếp cận tối đa buồng lái nhằm quan sát trực diện để nắm bắt tình hình. Sau đó, họ sẽ làm tương tự với khoang hành khách để đánh giá tình trạng của hành khách. Nếu có dấu hiệu hoảng loạn, họ sẽ báo cáo phát hiện của mình cho không quân và trung tâm chỉ huy.

Trong trường hợp máy bay bị không tặc khống chế và những kẻ có khả năng là không tặc giữ im lặng trên sóng vô tuyến, cũng như không đưa ra yêu cầu nào, trung tâm chỉ huy sẽ gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng.

Cơ trưởng trên chuyến bay trả lời về sự cố, tiết lộ 120 giây kinh hoàng.

Theo quy định, chuyến bay vi phạm luật khi tiếp cận Israel sẽ bị bắn hạ nhưng chỉ có Thủ tướng mới có quyền đưa ra quyết định đó. Theo CBS News, việc bắn hạ máy bay chở khách được xem là kịch bản tốt hơn so với việc để nó lao thẳng vào sân bay Ben Gurion, tòa nhà Azrieli ở Tel Aviv hay “mục tiêu giá trị cao” khác.

Trong quá trình thẩm vấn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cơ phó - kẻ bị cáo buộc tấn công cơ trưởng - cho biết anh ta lên kế hoạch cho vụ tấn công ngay cả trước khi được Flydubai tuyển dụng. Danh tính cơ phó được xác định là Hamam al-Hammami - công dân Oman, có ý định đâm máy bay xuống sân bay quốc tế Ben Gurion và anh ta từng bay đến Israel.

Cơ phó Hamam al-Hammami. (Ảnh: CNN)

Đáng chú ý, al-Hammami từng làm việc cho hãng hàng không quốc gia Oman Air nhưng bị sa thải, do những lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan. Sau đó, al-Hammami vẫn được Flydubai tuyển dụng. Hiện tại, chưa rõ quá trình kiểm tra lý lịch của cơ phó khi gia nhập hãng hàng không UAE được thực hiện như thế nào.

Cuộc điều tra ban đầu của Israel cho thấy vụ cướp máy bay bất thành có khả năng là vụ tấn công đơn độc. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và tất cả hướng điều tra đang được xem xét.

(Nguồn: CBS News)