Liên tiếp các vụ tập kích tàu hàng trên Biển Đen

Cảng biển Novorossiysk trên Biển Đen.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan vừa xác nhận tàu chở hàng treo cờ nước ngoài Royal Mamedov đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công khi đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Romania trên Biển Đen vào ngày 5/10.

Vụ tấn công khiến thuyền trưởng Rustam Hasanov (52 tuổi, công dân Azerbaijan) tử vong tại chỗ. Một công dân Azerbaijan khác là Muhammad Suleymanzade (24 tuổi) bị mất tích. Ngoài ra, những thủy thủ còn lại mang quốc tịch Azerbaijan trên tàu đã được giải cứu an toàn, song có 3 người phải nhập viện điều trị.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Azerbaijan khuyến cáo công dân tuyệt đối không di chuyển, làm việc hoặc đến các khu vực đang xảy ra xung đột quân sự và có tình hình an ninh bất ổn.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Bulgaria ngày 6/10 cho biết đang triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn quy mô lớn sau khi hai tàu hàng bị tấn công ngoài khơi thành phố Byala, trong vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Bulgaria ở Biển Đen.

Tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị UAV đánh trúng, hư hại nghiêm trọng rồi chìm. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu hiện mất tích. Trong khi đó, tàu Able treo cờ Palau bốc cháy, buộc 18 thủy thủ rời tàu và được sơ tán lên phà Dioscuria của Bulgaria.

Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm các thủy thủ mất tích của tàu Alfa Watan tại khu vực cách Byala khoảng 150 km về phía đông.

Hiện chưa có bên nào được xác định đứng sau các vụ tập kích kể trên.