Kenya ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Ebola

Trao đổi với báo giới, ông Duale cho biết nam bệnh nhân này đổ bệnh khoảng một tháng trước và được điều trị tại CHDC Congo. Sau đó, người này di chuyển bằng đường bộ đến thủ đô Kampala của Uganda rồi đáp chuyến bay tới Nairobi vào ngày 3/10.

Bệnh nhân được sàng lọc, xét nghiệm và xác định dương tính với virus Ebola, sau đó qua đời vào khoảng 23h30 ngày 5/10.

Giới chức Kenya đã lập danh sách 28 người tiếp xúc với bệnh nhân, gồm người thân và nhân viên y tế. Đến nay, chỉ bệnh nhân đã tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính. Bộ trưởng Duale kêu gọi người dân không hoang mang, đồng thời khẳng định các biện pháp cần thiết đã được triển khai nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trước trường hợp này, Kenya chưa từng ghi nhận ca nhiễm Ebola. Hồi đầu năm, kế hoạch của chính phủ về việc xây dựng cơ sở điều trị Ebola tại Căn cứ Không quân Laikipia, cách Nairobi khoảng 200 km, từng vấp phải phản ứng mạnh từ người dân.

CHDC Congo công bố đợt bùng phát Ebola lần thứ 17 vào giữa tháng 5. Trong 50 năm qua, căn bệnh này đã khiến hơn 15.000 người tại châu Phi tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 2/10, tổng số ca nhiễm được ghi nhận kể từ khi chủng virus Bundibugyo xuất hiện là 8.463, trong đó có 4.082 ca tử vong. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus này.