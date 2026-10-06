Quân đội Mỹ sẽ sử dụng hình thức xử bắn để thi hành án tử hình kẻ nổ súng sát hại 13 binh sĩ

Lầu Năm Góc thông báo vào tối 5/10 rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đề xuất áp dụng hình thức xử bắn đối với Hasan và ông Trump đã chấp thuận.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc - ông Sean Parnell, đã đăng trên mạng xã hội X rằng ông Hegseth sẽ ấn định thời gian và địa điểm thi hành án đối với "kẻ đã nổ súng vào các binh sĩ Mỹ không mang vũ khí tại Fort Hood vào năm 2009".

"Hắn đã giết chết 13 người và làm bị thương 32 người khác. Ngày phán xét cuối cùng cũng đã đến với Hasan" - ông Parnell tuyên bố.

Hasan là một thiếu tá kiêm bác sĩ tâm thần thuộc Lục quân Mỹ, đã bị kết án vào tháng 7 năm 2013 với 13 tội danh giết người có chủ đích và 32 tội danh âm mưu giết người bởi một bồi thẩm đoàn gồm 13 sĩ quan. Bồi thẩm đoàn này đã nhất trí đề nghị mức án tử hình dành cho hắn.

Tại tòa, hắn thừa nhận mình là kẻ nổ súng trong vụ tấn công ngày 5 tháng 11 năm 2009 và xin lỗi vì "bất kỳ sai lầm nào."

Là công dân Mỹ gốc Palestine, Hasan cho biết hắn nhắm mục tiêu vào những binh sĩ sắp triển khai đến Afghanistan, đồng thời muốn bảo vệ Taliban và các thủ lĩnh của tổ chức này khỏi quân đội Mỹ.

Nidal Hasan - Ảnh: AP

Ban đầu, Hasan bước vào một trung tâm xử lý thủ tục tại Fort Hood và nổ súng vào các binh sĩ đang tập trung tại đó để kiểm tra y tế lần cuối trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Khi các binh sĩ cố gắng chạy ra ngoài, Hasan đã đuổi theo họ qua cửa sau và đụng độ với cảnh sát tại đó. Hắn bị bắt sau cuộc đấu súng với hai sĩ quan là thượng sĩ Mark Todd và trung sĩ Kim Munley; trong lúc giao tranh, Hasan đã trúng đạn và ngã xuống đất.

Theo lời khai, Todd đã chạy tới, đá văng khẩu súng của Hasan, lật người hắn sang tư thế nằm sấp và tiến hành khám xét. Chính lúc đó, ông phát hiện thêm một khẩu súng nữa, các băng đạn dự phòng và một chiếc điện thoại di động.

Ông Duane Mitchell, sĩ quan thuộc Cục Điều tra Hình sự Lục quân, cho biết cơ quan chức năng đã thu giữ 177 viên đạn chưa sử dụng từ Hasan, được chứa trong các băng đạn loại 30 viên và 20 viên. Ông cũng giải thích rằng đối tượng có hai loại thiết bị ngắm để hỗ trợ bắn chính xác: một loại dùng tia laser đỏ cho điều kiện ánh sáng yếu và loại thứ hai dùng tia laser xanh, vốn hiệu quả nhất dưới ánh sáng ban ngày.

Hasan đã bị liệt từ phần eo trở xuống do vết thương trong vụ việc hôm đó và hiện phải sử dụng xe lăn.