EU sẵn sàng triển khai quan sát viên cho bầu cử lập pháp Palestine

Cử tri Palestine bỏ phiếu bầu cử địa phương tại thành phố Hebron, Khu Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sau cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Palestine Hussein Al-Sheikh, bà Kallas cho rằng người Palestine có quyền lựa chọn đại diện của mình thông qua một cuộc bầu cử đáng tin cậy, toàn diện và minh bạch. Theo bà, sau gần 20 năm không tổ chức bầu cử lập pháp, cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ tạo cơ hội khôi phục tính hợp pháp của các thể chế Palestine.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ấn định ngày 28/11 là ngày tổ chức bầu cử. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine trong gần hai thập kỷ. Cuộc bầu cử gần nhất được tổ chức vào năm 2006, khi Hamas giành chiến thắng trước phong trào Fatah của ông Abbas.

Việc tổ chức bầu cử là một trong những nội dung cải cách mà cộng đồng quốc tế, trong đó có EU, thúc đẩy nhằm củng cố các thể chế Palestine. EU hiện cũng hỗ trợ tài chính cho Chính quyền Palestine đặt trụ sở tại Ramallah.

Trước đó, tháng 4/2026, người Palestine đã tham gia bầu cử lãnh đạo các hội đồng thành phố tại Bờ Tây. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại các vùng lãnh thổ Palestine kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát tại Gaza vào tháng 10/2023.