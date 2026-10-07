Ngoại trưởng Rubio: Mỹ có thể đình chỉ hoạt động Đại sứ quán ở Kiev

Thượng nghị sĩ Marco Rubio phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC, ngày 29/3/2022. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trả lời phóng viên về những cảnh báo của Nga đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Ukraine, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đang đánh giá hằng ngày mức độ an toàn của các cơ quan ngoại giao trên toàn thế giới và sẽ điều chỉnh hoạt động nếu xuất hiện mối đe dọa cần được xử lý.

“Chúng tôi có đại sứ quán hiện diện ở đó và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định xem liệu họ có an toàn khi ở đó hay không”, ông Rubio nói.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng Rubio cho biết Nga đã cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài về nguy cơ tại Kiev trong nhiều tháng. Ông nhận định không có gì bất ngờ khi thủ đô Ukraine tiếp tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

“Chúng tôi phân tích hàng ngày về sự an toàn của mọi cơ quan ngoại giao Mỹ trên thế giới và nếu có mối đe dọa xuất hiện mà chúng tôi cảm thấy cần phải giải quyết bằng cách thay đổi quan điểm, chúng tôi sẽ làm như vậy. Chúng tôi chưa làm điều đó cho đến thời điểm này”, ông Rubio nói.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Moskva tiếp tục cảnh báo các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Kiev về những nguy cơ liên quan đến tình hình an ninh tại thủ đô Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đã sử dụng “mọi phương tiện sẵn có” để cảnh báo các đại sứ quán nước ngoài về những nguy hiểm khi tiếp tục hoạt động tại Kiev. Theo ông, quyết định duy trì hay điều chỉnh hoạt động thuộc về từng quốc gia có cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Ukraine.

“Bộ Ngoại giao và Quốc phòng của chúng tôi đã nhiều lần đưa ra những cảnh báo liên quan. Quyết định thuộc về những nước có cơ quan đại diện ngoại giao ở Kiev”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời cho biết hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine vẫn tiếp diễn bất kể các nước quyết định như thế nào đối với hoạt động của đại sứ quán tại Kiev.

Ông Peskov dẫn lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó Moskva cho rằng Ukraine đã mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở kinh tế của Nga. Theo ông Peskov, các hoạt động quân sự hiện nay của Nga là nhằm đáp trả những hành động này.

Moskva nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine là phản ứng trước các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Trong khi đó, Kiev cho rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Ukraine gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dân sự.