Kẻ âm mưu cướp máy bay của hãng Flydubai có thể muốn nhắm vào sân bay chính của Israel

Hamam al-Hammami, nghi phạm trong vụ âm mưu không tặc và cũng là cơ phó trên chuyến bay, đã bị ngăn chặn bởi cơ trưởng cùng một số hành khách. Họ đã khống chế và giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Các nguồn thạo tin cho biết Israel đang nhận thông tin cập nhật từ phía Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu, đồng thời cho biết vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải về ý định thực sự của nghi phạm.

Hiện chưa rõ lý do tại sao al-Hammami lại tấn công cơ trưởng Smit Machchhar khi máy bay đang bay qua không phận Ả Rập Xê Út, nếu mục tiêu của hắn là một sân bay tại Israel. Khi Israel phát hiện một máy bay thương mại đang bay tới và phát tín hiệu cảnh báo nguy cơ không tặc vào ngày 30/9, giới chức nước này đã lập tức điều động các máy bay chiến đấu để đề phòng – đây là quy trình tiêu chuẩn cho các tình huống khẩn cấp.

UAE đang dẫn đầu cuộc điều tra nhằm làm rõ động cơ đằng sau vụ tấn công và tìm hiểu cách thức nghi phạm vượt qua được các biện pháp kiểm soát an ninh của hai quốc gia vốn nổi tiếng với quy trình an ninh nghiêm ngặt.

Cơ quan Thuế vụ Israel xác nhận rằng danh sách toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được chuyển cho giới chức Israel trước khi máy bay cất cánh; tuy nhiên, cơ quan này cho biết các câu hỏi liên quan đến quy trình kiểm tra, sàng lọc thành viên phi hành đoàn cần được gửi tới Bộ Giao thông Vận tải.

Nghi phạm Hamam al-Hammami- Ảnh: CNN

Bộ Giao thông Vận tải cho biết quy trình của họ không bao gồm việc kiểm tra tên của các thành viên phi hành đoàn, mặc dù danh sách này được gửi cho Cơ quan Thuế vụ Israel để lưu trữ và cung cấp khi có yêu cầu từ các cơ quan an ninh. Bộ này cho biết thêm rằng tất cả các thành viên phi hành đoàn đều bắt buộc phải có thị thực để nhập cảnh, và hộ chiếu Oman lẽ ra phải được lưu ý khi làm thủ tục check-in. Tuy nhiên, Bộ cũng thừa nhận rằng "các quy trình hiện hành chưa tính đến mối đe dọa từ phía phi công".

Nhiều khả năng nghi phạm này đã hành động một mình, và cho đến nay Israel chưa phát hiện mối liên hệ nào với bất kỳ tổ chức khủng bố nào từng huấn luyện, tài trợ hay tổ chức vụ tấn công này.

Tổng chưởng lý UAE - ông Hamad Saif Al Shamsi cho biết cơ phó trên chuyến bay đã cố gắng chiếm quyền kiểm soát máy bay bằng cách tấn công đồng nghiệp của mình bằng rìu phá cửa khẩn cấp – một thiết bị bắt buộc phải có trên hầu hết các máy bay. Ông gọi vụ âm mưu không tặc này là một "hành động khủng bố".

Trước đó, các nguồn tin tiết lộ với CNN rằng nghi phạm al-Hammami từng bị loại khỏi lộ trình đào tạo phi công tại hãng hàng không quốc gia Oman do những lo ngại về quan điểm cực đoan của người này. Một trong những nguồn tin cho biết anh ta sau đó đã được chuyển sang làm công việc văn phòng tại hãng.

Hãng hàng không Flydubai cho biết họ không thể bình luận về vụ việc trong khi quá trình điều tra đang diễn ra. Các chuyên gia hàng không chia sẻ với CNN rằng trách nhiệm thẩm định phi công thuộc về chính quyền sở tại, các hãng hàng không và cơ quan an ninh. Theo các chuyên gia, việc cấp giấy phép lái máy bay và thẻ an ninh được thực hiện ở cấp quốc gia, và các quy định sẽ khác nhau tùy theo từng nước.