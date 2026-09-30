Mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu triển khai việc mở mới tuyến xe buýt điện Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hình thức tuyến buýt liên tỉnh. Chủ trương mở tuyến này đã được UBND thành phố chấp thuận tại Văn bản số 4041/UBND-ĐT ngày 7-8-2026.

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Đồng thời, UBND thành phố thống nhất về chủ trương đối với đề xuất, kiến nghị của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức “không trợ giá” sang hình thức “có trợ giá” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng, tăng cường liên kết vùng Thủ đô và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh, hiện đại.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành; tính toán, xác định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, dự toán chi phí và phương án trợ giá theo đúng quy định hiện hành; thẩm định tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn ngân sách Thành phố và các quy định của pháp luật về quản lý, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, trợ giá vận tải hành khách công cộng; thẩm định và thực hiện các thủ tục điều chỉnh, mở tuyến theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật…