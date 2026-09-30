Tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

Hà Nội xây dựng dữ liệu 3,35 triệu thửa đất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến ngày 10/9/2026, thành phố có 4.914.567 thửa đất trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cơ sở dữ liệu đã được xây dựng đối với 3.356.811 thửa, tăng 112.518 thửa so với tuần trước; 1.557.756 thửa đang tiếp tục được xây dựng dữ liệu.

Hà Nội tiếp tục thu thập, chuẩn hóa và đối chiếu dữ liệu đất đai để phục vụ đồng bộ với hệ thống quốc gia.

Trong số thửa đã có dữ liệu, 2.309.326 thửa đạt Nhóm 1 theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", bằng 47% tổng số thửa trên bản đồ và tăng 142.247 thửa so với tuần trước. Riêng đất ở và đất phi nông nghiệp, 1.671.553 trong số 2.178.602 thửa có trong cơ sở dữ liệu đạt Nhóm 1, tương ứng 76,8%, tăng 66.970 thửa.

Hà Nội đã thực hiện các bước làm sạch, xác minh, định danh và đồng bộ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 3.239.769 thửa đất. Thành phố cũng đã thu thập bổ sung, thu thập mới thông tin đối với 2.232.016 thửa.

Tại Thái Nguyên, đến ngày 18/9, hơn 3,12 triệu thửa đất đạt Nhóm 1, tương đương 78,5% tổng số gần 4 triệu thửa cần chuẩn hóa. Trong đó, hơn 2,28 triệu thửa đạt Nhóm 1 đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết cả nước có gần 68 triệu thửa đất đã được xây dựng dữ liệu. Khoảng 47,7 triệu thửa đáp ứng yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống", tương đương khoảng 70% số thửa đã có dữ liệu; hơn 20 triệu thửa cần tiếp tục bổ sung thông tin, xác thực và làm sạch.

Tập trung xử lý dữ liệu còn thiếu và tháo gỡ vướng mắc

Theo ông Phấn, Nghị quyết 21-NQ/TW đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với các thửa đất đã được thu thập thông tin trong năm 2026. Những khu vực phải đo đạc, chỉnh lý hoặc đo đạc mới để xây dựng dữ liệu được thực hiện theo lộ trình cơ bản hoàn thành trong năm 2027. Ông Phấn cho rằng với tiến độ như hiện nay, những kế hoạch đã đặt ra sẽ đạt được.

Trong khi đó, Hà Nội khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an thành phố rà soát, đối chiếu thông tin dân cư; hoàn thiện dữ liệu không gian theo quy chuẩn và khớp nối ba thành phần gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Hà Nội cũng dự kiến chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu tập trung về Trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Công an thành phố để rà soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu dân cư; hoàn thiện cơ sở dữ liệu không gian theo quy chuẩn và khớp nối ba khối thông tin gồm không gian, thuộc tính và hồ sơ quét. Hà Nội cũng sẽ hoàn thành việc di trú toàn bộ cơ sở dữ liệu tập trung về Trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố.

Theo Sở này, việc đẩy nhanh tiến độ đồng thời bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tăng tính minh bạch và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung xử lý khối lượng còn tồn đọng, nhất là tại các địa phương chậm tiến độ; đồng thời vận dụng các hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Việc tiếp tục tăng tốc trong những ngày cuối chiến dịch có ý nghĩa quan trọng, hướng tới hoàn thành đúng hạn cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm đồng bộ, chính xác, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đồng bộ dữ liệu cũng đang gặp một số khó khăn. Theo đại diện Cục Quản lý đất đai, khó khăn nổi bật là nguồn lực triển khai. Công việc hiện được thực hiện đồng thời tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị cấp xã, đòi hỏi nhiều nhân lực chuyên môn. Kinh phí ở một số địa phương còn hạn chế, trong khi các khâu phê duyệt, bố trí vốn và lựa chọn đơn vị tư vấn phải thực hiện trong thời gian ngắn... Để tháo gỡ vướng mắc về tiến độ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chính phủ và Phó Thủ tướng đã giao các bộ liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện.