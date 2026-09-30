Dự án chống ngập do triều cho hơn 6,5 triệu dân sắp về đích
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm soát ngập cho diện tích 750km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Sau nhiều năm đình trệ, dự án đang tăng tốc về đích với khối lượng hoàn thành hơn 95%, dự kiến bàn giao vào tháng 11/2026.
Dự án khởi công năm 2016, tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng theo hợp đồng BT, dự kiến hoàn thành sau 3 năm nhưng nhiều lần trễ hẹn do vướng pháp lý.
Công trình gồm 6 cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/du-an-chong-ngap-do-trieu-cho-hon-65-trieu-dan-sap-ve-dich-post991906.html