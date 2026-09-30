Những vật phẩm phong thủy nên treo trước cửa nhà để chiêu tài, tránh điềm xấu

Gương bát quái

Theo VTC News, đây là vật phong thủy quen thuộc với mỗi gia đình, nhưng thực tế, gương bát quái phải được đặt đúng cách và đúng hướng để tránh phản tác dụng. Nó chỉ thật sự thích hợp với thế nhà xấu, tác dụng trừ tà, phá những luồng khí xấu và thu hút may mắn.

Còn những thế nhà tốt, hãy cân nhắc về việc dùng gương bát quái. Bạn cũng có thể dùng những vật khác nhẹ nhàng và dễ hơn.

Hồ lô

Không cần quá băn khoăn về treo gì trước cửa nhà để trừ tà, bạn hoàn toàn có thể treo một quả hồ lô để xua đi chướng khí. Vì theo quan niệm phong thủy, hồ lô chính là vật phẩm có tác dụng trừ tà ma cực kỳ hiệu quả mà ông bà ta xưa nay vẫn sử dụng. Nên treo hồ lô tự nhiên là tốt nhất.

Chuông gió

Thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, trong quan niệm tâm linh, sự xuất hiện chuông gió phong thủy giúp cho không gian căn nhà có những âm thanh tạo cảm giác sống. Chuông gió còn là nguồn giá trị và công cụ quan trọng trong nghệ thuật phong thủy nhà ở.

Trong quan niệm tâm linh, sự xuất hiện chuông gió phong thủy giúp cho không gian căn nhà có những âm thanh tạo cảm giác sống.

Từ xưa, chuông gió được treo ở 4 góc chùa, hoặc dùng trong các nghi lễ trừ tà vì họ cho rằng âm thanh phát ra của chuông gió có thể xua đuổi được linh hồn quỷ dữ, hay có thể bảo vệ chống lại hiểm họa tự nhiên. Chuông gió treo trong nhà còn có tác dụng báo hiệu cho chủ nhà có khách.

Ngày nay, chuông gió có mặt trên khắp thế giới và được treo ở nhiều vị trí khác nhau như treo trước hiên nhà, cửa sổ… với vai trò quan trọng trong phong thủy như là một bùa hộ mệnh, hóa giải hung khí, biến hung thành cát, mang lại điều an lành cho ngôi nhà.

Âm thanh leng keng, mềm mại của chuông gió giúp nâng đỡ tinh thần và xoa dịu tâm hồn con người, mang lại cảm giác bình an cho gia chủ.

Vật có màu đỏ

Ngoài những vật bên trên thì bạn cũng có thể chọn trừ tà khí bằng những vật có màu đỏ. Vì theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là gam màu mà ma quỷ rất sợ.

Do đó, nếu muốn căn nhà bớt u ám và xua đuổi tà ma thì bạn nên chọn những vật có màu đỏ để trang trí trong phòng. Thậm chí, sự xuất hiện của những vật màu đỏ còn có tác dụng tăng cường vận khí, thêm tài lộc, hóa giải thị phi… rất hiệu quả.

Tượng linh vật bảo vệ

Trong phong thủy, treo hoặc đặt tượng linh vật trước nhà là cách phổ biến để trấn trạch, bảo vệ gia đình và xua đuổi tà khí. Mỗi linh vật mang một ý nghĩa riêng, phù hợp với mục đích và mong cầu khác nhau của gia chủ.

Tượng chó: Biểu tượng của sự trung thành và cảnh giác, giúp giữ gìn bình an, bảo vệ gia đình khỏi năng lượng tiêu cực từ bên ngoài.

Một số linh vật thường được sử dụng: Tượng hổ: Tượng trưng cho sức mạnh và uy quyền, có tác dụng trấn áp tà ma, bảo vệ ngôi nhà khỏi những luồng khí xấu.

Tượng chó: Biểu tượng của sự trung thành và cảnh giác, giúp giữ gìn bình an, bảo vệ gia đình khỏi năng lượng tiêu cực từ bên ngoài.

Tượng rồng: Đại diện cho quyền lực, danh vọng và thành công, thường được chọn với mong cầu hanh thông sự nghiệp và tăng vượng khí. Khi sử dụng, gia chủ nên chọn kích thước vừa phải, đặt đúng hướng và tránh lạm dụng quá nhiều linh vật cùng lúc để đảm bảo hiệu quả phong thủy hài hòa, không gây phản tác dụng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.