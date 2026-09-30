[Video] Thêm lựa chọn an cư linh hoạt cho người thu nhập thấp
Ngoài mua, dự án nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Đồng Nai có thêm phương án cho thuê các căn hộ chung cư, từ đó thêm cơ hội an cư cho các gia đình có khả năng tài chính hạn hẹp hơn. Dù mua hay thuê, mỗi gia đình đều phải tính diện tích phù hợp, điều kiện sống xung quanh và sự hỗ trợ của ngân hàng. Từ những phép tính ấy, họ lựa chọn phương án phù hợp để có chỗ ở ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài.
Thực hiện: Bích Nhàn - Lưu Sơn
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-them-lua-chon-an-cu-linh-hoat-cho-nguoi-thu-nhap-thap-41a3c5d/