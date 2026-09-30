[Video] Thêm lựa chọn an cư linh hoạt cho người thu nhập thấp

Thông tin về giá, pháp lý, quy hoạch từ lâu là một trong những khoảng trống khiến người mua bất động sản phải dựa nhiều vào môi giới, tin rao và giá “truyền miệng”. Khi dữ liệu đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản từng bước được số hóa, kết nối, khoảng trống này đang có cơ hội thu hẹp.