Chủ tịch Tập đoàn Bờ Biển Vàng bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo thông báo số 139211/TB-HCM-KDT ngày 7/9 của Thuế Tp.HCM, ông Lưu Xuân Thuỷ là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bờ Biển Vàng bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp này đang nợ thuế trên ngưỡng quy định. Tính đến ngày 27/8/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bờ Biển Vàng đang nợ thuế với số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bờ Biển Vàng bị nêu tên vì nợ thuế. Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bờ Biển Vàng cũng bị công khai nợ thuế với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bờ Biển Vàng là đơn vị phát triển giai đoạn 1 của dự án Gold Coast Vũng Tàu (phân khu Limassol) quy mô hơn 36,2 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Eco Pearl City làm chủ đầu tư.

Dự án Gold Coast Vũng Tàu do Tập đoàn Bờ Biển Vàng phát triển

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bờ Biển Vàng được thành lập tháng 7/2024, trụ sở tại 1170-1172 đường Phạm Hùng, phường Bà Rịa, Tp.HCM; người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT là Lưu Xuân Thuỷ.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Lê Văn Cường và Lê Đức Mạnh mỗi người sở hữu 40% vốn, 20% còn lại thuộc về Lưu Xuân Thuỷ.

Được biết, Khu nhà ở sinh thái An Điền (tên thương mại Gold Coast Vũng Tàu) tại xã Long Điền, Tp.HCM có quy mô lên tới 1.300 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.269 tỷ đồng. Dự án Gold Coast Vũng Tàu chia thành 19 phân khu, mỗi phân khu do một công ty đảm nhận phát triển.

Cũng liên quan đến dự án này, ngày 3/8 , UBND Tp.HCM đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất diện tích 3.451,9 m2 đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Eco Pearl City để thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái An Điền tại xã Long Điền, Tp.HCM, gồm các phần diện tích: 211,0 m2 đất ở; 104,0 m2 đất thương mại, dịch vụ; 12,6 m2 đất khu vui chơi giải trí công cộng; 105,5 m2 đất mặt nước; 3.018,8 m2 đất giao thông (đường giao thông 2.864,0 m2 và bãi đậu xe 154,8 m2 ), theo hồ sơ địa chính được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Như vậy, đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Eco Pearl City đã được giao đất, cho thuê đất 3.451,9 m2/362.158,38 m2 (hơn 36,2 ha) tổng diện tích thực hiện dự án.