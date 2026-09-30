Gia Lai: Hàng loạt nhà chòi gỗ xây dựng, hoạt động trái phép sát mép thác Ba

Ngày 30/9, UBND xã Đăk Đoa cho biết, địa phương đã lập biên bản kiểm tra và yêu cầu chủ hộ tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn, uống tại khu vực thác Ba; đồng thời dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại khu vực này.

Theo UBND xã Đăk Đoa, thác Ba là khu vực có cảnh quan tự nhiên, thu hút người dân và du khách đến tham quan, vui chơi. Tuy nhiên, thời gian qua, tại khu vực này xuất hiện nhiều công trình được xây dựng sát lòng suối, phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Hàng loạt nhà chòi gỗ xây dựng, hoạt động trái phép sát mép thác Ba

Qua kiểm tra, UBND xã xác định hộ kinh doanh của ông Yin (trú làng Ngol) đã dựng 7 nhà chòi bằng gỗ, diện tích từ 16-30m²/căn. Các công trình có trụ gỗ, khung sắt, mái lợp tôn và nền lát đá granite, trong số này có 6 căn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Ngoài các nhà chòi, cơ sở còn xây dựng khu pha chế, lễ tân, nhà bếp, 6 chòi lá và 3 sàn gỗ tại khu vực mép thác Ba. Nguy hiểm hơn, nhiều hạng mục được bố trí sát dòng nước. Một số sàn gỗ nằm ngay bên mép suối, khoảng cách từ mặt sàn xuống mặt nước chỉ khoảng 0,5m.

Một số công trình, nhà chòi xây dựng lấn ra hành lang suối

Việc đưa các công trình dịch vụ xuống sát dòng chảy đặt ra nhiều vấn đề về hành lang an toàn, khả năng ứng phó khi dòng nước thay đổi và công tác cứu hộ nếu xảy ra sự cố.

Theo UBND xã Đăk Đoa, tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh của ông Yin chưa có đầy đủ hồ sơ liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; hồ sơ xây dựng và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, dù các thủ tục liên quan chưa được hoàn thiện, cơ sở này đã hoạt động kinh doanh từ năm 2025 đến nay.

Căn chòi gỗ xây dựng kiên cố, phục vụ ăn, uống cho du khách

Quầy pha chế các loại nước

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ hộ cho biết phần đất đang sử dụng do ông bà, cha mẹ khai hoang để lại. Gia đình đã xin xác nhận của thôn Ngol và các hộ dân trong thôn về quá trình sử dụng đất. Tuy nhiên, khu đất hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra, Phòng Kinh tế xã Đăk Đoa yêu cầu chủ hộ trong thời gian giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai không được xây dựng thêm các hạng mục để phục vụ kinh doanh hoặc để ở; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại khu vực thác Ba.

Nhiều căn chòi được cơi nới, dựng sát mép thác tiềm ần nguy hiểm

Bên cạnh chòi gỗ là thác nước cuồn cuộn đổ xuống

Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Đăk Đoa, toàn bộ khu vực trên là đất nông nghiệp, còn các nhà chòi thì dựng trên hành lang sông suối. Trước đó, ông Yin chỉ trồng cà phê, lúa ở xung quanh khu vực trên, sau đó thấy người dân, du khách đến tham quan, chụp hình nên mới dựng các nhà chòi phát triển kinh doanh dịch vụ ăn, uống.

Khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm

Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động, xây dựng cạnh thác Ba

Khu vực này cũng không thuộc diện được cấp phép xây dựng. Hiện ông Yin chỉ có giấy xác nhận của dân làng có canh tác từ lâu nay chứ nhà nước không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Địa phương đã yêu cầu chủ hộ tạm dừng kinh doanh các dịch vụ và xây dựng tại khu vực thác Ba.