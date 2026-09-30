Khánh Hòa nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các ban, sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2026 tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,09% so cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 101.032 tỷ đồng, tăng 33,2%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 36.170 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán và tăng 26% so cùng kỳ năm 2025.

Đồng chí Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công đã đạt kết quả tích cực, toàn tỉnh đã giải ngân 10.870,430 tỷ đồng, đạt 69,02% kế hoạch. Cùng với đó, toàn tỉnh có 257 dự án được xác định gặp khó khăn, vướng mắc. Đến nay, đã hoàn thành xử lý 105 dự án, còn 152 dự án đang tiếp tục được tập trung tháo gỡ.

Trong công tác sắp xếp, bố trí, sử dụng tài sản dôi dư, tỉnh đã xử lý 342 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 290 cơ sở được bố trí cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác. Còn lại 52 cơ sở tiếp tục được quản lý, khai thác theo phương án cho thuê quỹ đất ngắn hạn hoặc bán đấu giá theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, Ban Quản lý dự án và các địa phương tập trung rà soát, làm rõ nguyên nhân các dự án đầu tư công chậm tiến độ.

Đồng thời phải xác định cụ thể vướng mắc ở khâu nào, hồ sơ đang được xử lý ở đâu và trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, địa phương, cơ quan chuyên ngành hay nhà thầu.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Về các dự án tồn đọng, Sở Tài chính và các cơ quan được giao nhiệm vụ phân loại cụ thể từng nhóm dự án, gồm dự án đang chờ nhà đầu tư, dự án vướng mắc về pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và dự án cần xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương. Trên cơ sở đó, xác định thời hạn xử lý đối với từng nhóm, tránh tình trạng kéo dài”, đồng chí Trần Phong nhấn mạnh.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các ban, sở, ngành xác định rõ những nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 10 và các tháng tiếp theo. Từ đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026.

Đối với những dự án đã có mặt bằng nhưng thi công chậm, cần làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan để có giải pháp xử lý kịp thời.

VŨ TÂN