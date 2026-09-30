Hồng Châu khơi mở dư địa thương mại - dịch vụ, phát triển du lịch sinh thái và tâm linh

Cùng với các không gian đô thị, địa phương từng bước khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái, hướng tới hình thành những sản phẩm đặc trưng, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho người dân.

Thương mại - dịch vụ mở rộng không gian phát triển

Sau khi được thành lập, phường Hồng Châu đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ nhưng vẫn giữ được bản sắc lịch sử - văn hóa. Theo UBND phường, lợi thế về vị trí, lịch sử, văn hóa và không gian gắn với vùng đất Phố Hiến tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và các hoạt động kinh tế đô thị.

Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, Hồng Châu đặt mục tiêu cơ cấu thương mại - dịch vụ - du lịch đạt khoảng 49%, tỷ lệ đô thị hóa từ 70% trở lên. Đây được xem là cơ sở quan trọng để địa phương chuyển những lợi thế về vị trí và văn hóa thành các giá trị kinh tế cụ thể.

Một trong những nền tảng quan trọng cho định hướng này là công tác quy hoạch. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/5/2026, với phạm vi khoảng 1.708,9 ha, trong đó có địa bàn phường Hồng Châu.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng kết hợp không gian đô thị với cảnh quan ven sông, không gian sinh thái và các hoạt động văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đây là dư địa để Hồng Châu phát triển các sản phẩm mới, song song với bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ.

Cùng với quy hoạch, phường xác định đầu tư hạ tầng là điều kiện then chốt để tạo sức bật cho thương mại - dịch vụ. Hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, hạ tầng số và các thiết chế văn hóa - xã hội được chú trọng hoàn thiện, tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn giữa các khu vực và nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái, trải nghiệm du lịch sinh thái

Nếu thương mại - dịch vụ là động lực tăng trưởng thì du lịch được kỳ vọng trở thành một lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cho kinh tế địa phương.

Hồng Châu có điều kiện để phát triển các loại hình du lịch gắn với cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng. Trong đó, hướng phát triển du lịch sinh thái, có thể tạo nên một sản phẩm khác biệt, bổ trợ cho các không gian đô thị và du lịch văn hóa Phố Hiến.

Từ những vườn cây, không gian xanh, cảnh quan ven sông đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân, địa phương có thể từng bước hình thành các điểm trải nghiệm gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa. Du khách không chỉ tham quan mà còn có thể trải nghiệm không gian sinh thái, tìm hiểu sản xuất, thưởng thức nông sản và ẩm thực địa phương.

Định hướng này cũng mở ra cơ hội để các hộ dân tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị du lịch thông qua phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm, bán sản phẩm đặc trưng và các hoạt động phục vụ du khách.

Quan điểm của phường là từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan ven sông và không gian đô thị. Quy hoạch tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa cũng định hướng các không gian khu phố cổ, lễ hội, trung tâm sự kiện, dịch vụ du lịch, thương mại, vui chơi giải trí và không gian sinh thái ven sông.

Kết nối các điểm đến văn hóa, tâm linh

Bên cạnh du lịch sinh thái và trải nghiệm, Hồng Châu còn sở hữu lợi thế lớn về hệ thống di tích, không gian văn hóa - tâm linh gắn với vùng đất Phố Hiến. Các điểm đến như Đình Hiến, Chùa Hiến, Đông Đô Quảng Hội có thể trở thành những điểm nhấn trong hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của du khách.

Việc kết nối các điểm di tích với các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm du lịch sinh thái và dịch vụ thương mại có thể tạo thành những tuyến tham quan đa dạng. Du khách có thể kết hợp tìm hiểu di sản, tham quan không gian tâm linh, thưởng thức ẩm thực và mua sắm các sản phẩm địa phương trong cùng một hành trình.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với quan điểm phát triển của phường: không khai thác du lịch theo hướng đơn lẻ mà từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ, trong đó văn hóa, lịch sử, cảnh quan, ẩm thực và thương mại cùng hỗ trợ lẫn nhau.

Đưa người dân trở thành chủ thể của phát triển

Để thương mại - dịch vụ và du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Hồng Châu xác định doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là những chủ thể trực tiếp tạo việc làm, thu nhập và nguồn thu cho địa phương. Phường đang đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tiếp cận thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm trực tuyến, ứng dụng mã QR và truy xuất nguồn gốc.

Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa đối với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực, lưu trú và sản phẩm đặc trưng. Khi người dân có thể đưa sản phẩm lên các nền tảng số, quảng bá điểm đến và tiếp cận khách hàng rộng hơn, giá trị kinh tế từ du lịch sẽ được lan tỏa trực tiếp tới cộng đồng.

Mục tiêu cuối cùng của Hồng Châu không chỉ là xây dựng một đô thị khang trang mà còn hình thành một không gian phát triển có bản sắc, trong đó thương mại - dịch vụ, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái cùng tạo thành chuỗi giá trị.

Với định hướng giá trị sản xuất tăng bình quân trên 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người khoảng 180 triệu đồng/năm vào năm 2030, Hồng Châu đang đặt ra những mục tiêu phát triển cụ thể cho giai đoạn mới.

Từ không gian văn hóa Phố Hiến đến những điểm đến tâm linh, từ cảnh quan ven sông đến trải nghiệm du lịch sinh thái, Hồng Châu đang có cơ hội tạo dựng một diện mạo du lịch riêng. Nếu các giá trị này được kết nối đồng bộ với hạ tầng, thương mại và dịch vụ, địa phương không chỉ trở thành nơi đáng sống mà còn có thể từng bước trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái và trải nghiệm hấp dẫn, tạo thêm cơ hội kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người dân.