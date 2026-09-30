Croatia thông qua luật mới về tài nguyên địa chất năng lượng

Nguồn: croatia.eu

Luật điều chỉnh hoạt động đối với hydrocarbon, nước địa nhiệt phục vụ mục đích năng lượng, cũng như các cấu trúc địa chất được sử dụng để lưu trữ và bơm khí carbon dioxide (CO₂) cùng các loại khí khác. Luật đưa ra các mô hình linh hoạt hơn cho hoạt động thăm dò, khai thác, đồng thời quy định rõ hơn các điều kiện đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Đáng chú ý, các quy định mới tạo thuận lợi cho việc phát triển các dự án địa nhiệt, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong việc mở rộng phạm vi khai thác địa nhiệt khi cùng một mỏ đã được cấp phép khai thác một loại tài nguyên năng lượng địa chất khác. Luật cũng quy định việc xử lý, phục hồi các giếng không còn hoạt động, các cơ sở dầu khí và khai khoáng, đồng thời yêu cầu xây dựng Kế hoạch phục hồi quốc gia. Tuy nhiên, trách nhiệm chính đối với công tác phục hồi vẫn thuộc về nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Quốc hội Croatia cũng thông qua Luật sửa đổi Luật Thị trường điện, theo hướng tăng cường quyền của khách hàng, quy định về cơ chế chia sẻ năng lượng từ các nguồn tái tạo, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục phê duyệt năng lượng và đấu nối các dự án mới vào hệ thống điện.