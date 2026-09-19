Martinez bị đồng đội đổ lỗi sau bàn thua?

Henderson chất vấn Martinez sau bàn thua đầu tiên của Chelsea.

Emiliano Martinez trở thành tâm điểm sau khi Chelsea nhận bàn thua đầu tiên trước Brentford. Jordan Henderson được nhìn thấy tranh luận với đồng đội về tình huống thủ môn Argentina không băng ra xử lý quả tạt của Mikkel Damsgaard. Damsgaard đưa bóng vào phía cột xa rồi Jannik Schuster đánh đầu đưa bóng trở lại khu vực nguy hiểm. Trong tư thế không ai kèm, Jaidon Anthony dễ dàng đánh đầu cận thành, mở tỷ số. Martinez đứng khá xa điểm rơi và không thể can thiệp.

Henderson tỏ rõ sự không hài lòng, ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc tiền vệ người Anh dường như chất vấn quyết định của Martinez. Anh cũng có lúc tranh luận với Maxence Lacroix khi hàng thủ Chelsea liên tục để Brentford tìm thấy khoảng trống.

Tuy nhiên, đổ toàn bộ trách nhiệm cho Martinez là câu chuyện khác. Theo Sofascore, Martinez được chấm 7,5 điểm, cao nhất bên phía Chelsea. Thủ môn người Argentina vẫn có những pha cứu thua quan trọng, trong đó đáng chú ý là tình huống dùng tay cản cú sút của Kevin Schade ở hiệp hai. Bóng sau đó bật ra đúng vị trí để Igor Thiago ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Những bình luận trên mạng xã hội X cũng cho thấy tranh luận xoay quanh tình huống này. Một số ý kiến cho rằng Henderson đã thể hiện đúng vai trò của người đội trưởng. Trong khi nhiều người dùng nhận xét việc đổ lỗi cho Martinez là không công bằng, bởi hệ thống phòng ngự Chelsea đã chơi quá lỏng lẻo.

Trên Sky Sports, Gary Cahill chỉ ra vấn đề lớn hơn. Cựu đội trưởng Chelsea nói đội bóng hiện có sự “mong manh”, đồng thời nhận xét hàng thủ đang mang tới cảm giác yếu ớt trong cách để thủng lưới.

Chelsea đã nhận 12 bàn thua sau 5 vòng Premier League. Hệ thống ba trung vệ và hai hậu vệ biên của Xabi Alonso liên tục để lộ khoảng trống. Martinez có thể chưa đạt phong độ hoàn hảo. Nhưng trận thua Brentford cho thấy vấn đề của Chelsea rõ ràng không chỉ nằm ở vị trí thủ môn.

Highlights Brentford 3-0 Chelsea Rạng sáng 19/9, Brentford vượt qua Chelsea với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.