Cờ vua Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét tại Olympiad 2026

Ở bảng nữ, Việt Nam khởi đầu với vị trí hạt giống số 21 và Elo trung bình 2.287. Đội hình gồm: Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh và Bạch Ngọc Thùy Dương.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử lọt vào top 10 của giải. Ảnh: VNC

Sau 11 vòng đấu, các nữ kỳ thủ giành 8 chiến thắng và nhận 3 thất bại, xếp hạng 9/189.

Điểm nhấn của đội nữ là chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Brazil, Croatia, Bulgaria và Indonesia. Thành tích này giúp Việt Nam vươn lên hạng 5 trước vòng áp chót và có thời điểm cạnh tranh trực tiếp với nhóm dẫn đầu.

Ở vòng cuối, Việt Nam chạm trán Trung Quốc, đội hạt giống số 4 và dẫn đầu bảng trước lượt đấu quyết định. Thất bại 1-3 khiến đội nữ khép lại giải ở vị trí thứ 9, nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu top 10 và cải thiện 12 bậc so với vị trí hạt giống.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào top 10 Olympiad. Trước đó, thành tích tốt nhất là hạng 7 tại Olympiad 2016.

Dù lực lượng là các kỳ thủ trẻ nhưng đội nam Việt Nam đã có một giải đấu thành công. Ảnh: VNC

Đáng chú ý, đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng giành HCB ở bàn số 5 với hiệu suất thi đấu 2.395, đồng thời là nữ kỳ thủ Việt Nam duy nhất nhận huy chương cá nhân tại giải năm nay.

Ở bảng Open, đội nam xuất phát với vị trí hạt giống số 47, gồm những kỳ thủ trẻ: Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc và Nguyễn Hoàng Nam. Việt Nam giành chiến thắng trước Lesotho, Luxembourg, Andorra, Nigeria, Venezuela và Na Uy, hòa Israel, Iran và Kazakhstan.

Trong đó, chiến thắng 3-1 trước Na Uy ở vòng 10 là điểm nhấn đáng chú ý. Chung cuộc, đội nam xếp hạng 19/206, tăng 28 bậc so với vị trí xuất phát.

Tính tổng thành tích nam và nữ, cờ vua Việt Nam đứng hạng 12. Ấn Độ dẫn đầu, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc.