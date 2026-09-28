Chiều 28/9, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vượt qua đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 2-0 (15-6, 15-13) tại bán kết nội dung đôi nữ ASIAD 20. Chiến thắng giúp các vận động viên Việt Nam tiến vào trận chung kết, gặp đội Philippines.

Đội Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, gây sức ép bằng khả năng phòng thủ và tận dụng những tình huống Việt Nam xử lý chưa ổn định. Đội tuyển Việt Nam có thời điểm bị dẫn 3-6 ở hiệp đầu tiên.

Cầu mây nữ Việt Nam giành vé vào chung kết đôi nữ ASIAD 20. Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam

Trước tình thế đó, huấn luyện viên Trần Thị Vui quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa Lê Thị Hồng Liên vào sân thay Nguyễn Thị Khánh Ly. Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở nên linh hoạt và quyết đoán hơn.

Hồng Liên cùng Thu Trang từng bước giúp Việt Nam lấy lại thế trận. Khả năng bắt bước một, phối hợp và xử lý cầu được cải thiện, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam tạo mạch ghi điểm và thắng 15-6 ở hiệp đầu.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc tiếp tục bám đuổi quyết liệt. Hai đội liên tục giằng co điểm số, nhưng các vận động viên Việt Nam duy trì sự tập trung ở những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 15-13, khép lại trận bán kết với tỷ số 2-0.

Quyết định thay đổi nhân sự của ban huấn luyện được xem là một trong những điểm nhấn của trận đấu. Cặp Thu Trang - Khánh Ly từng giành chức vô địch King's Cup, song khi Khánh Ly gặp vấn đề về sức khỏe và tâm lý, ban huấn luyện đã lựa chọn phương án điều chỉnh đội hình nhằm duy trì sự ổn định cho đội tuyển.

Ở trận bán kết còn lại, đội Philippines gây bất ngờ khi đánh bại đội tuyển Lào 2-0 để lần đầu tiên giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ ASIAD. Đây sẽ là đối thủ của Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng diễn ra sáng 29/9.

Theo huấn luyện viên Trần Thị Vui, Philippines đã có sự tiến bộ đáng kể. Tại vòng bảng, đội tuyển này từng để thua Hàn Quốc 1-2 nhưng có thời điểm dẫn trước đối thủ. Vì vậy, ban huấn luyện Việt Nam đánh giá trận chung kết sẽ tiếp tục là thử thách đối với các vận động viên.

Với việc giành quyền vào trận đấu cuối cùng, cầu mây nữ Việt Nam đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương vàng ASIAD 20. Chiến thắng trước đội Hàn Quốc cũng cho thấy vai trò của khả năng điều chỉnh chiến thuật và nhân sự trong những thời điểm quyết định của trận đấu.