Đoàn Bắc Ninh xếp thứ Ba tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm tặng các đội tham dự. (Ảnh: CD)

Được tổ chức tại thành phố Bắc Ninh, Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2026 có 106 vận động viên tham dự đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Bắc Ninh.

Các kỳ thủ tranh tài ở 2 bảng đấu: Xuất sắc (cá nhân nam, cá nhân nữ) và Truyền thống xuất sắc (cá nhân nam, cá nhân nữ) gồm 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ tiêu chuẩn.

Vận động viên Trần Trà My, Bắc Ninh nhận Huy chương Vàng nội dung cờ truyền thống nữ cờ siêu chớp. (Ảnh: CD)

Sau các ngày thi đấu nghiêm túc và quyết liệt, Ban tổ chức trao 16 bộ huy chương cho các kỳ thủ giành thành tích cao ở các nội dung.

Trong đó, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Nhất với 27 Huy chương (7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng). Xếp thứ Nhì là đoàn Quảng Ninh với 12 huy chương (4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng).

Đoàn Bắc Ninh giành tổng số 6 huy chương, trong đó 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; xếp thứ Ba toàn đoàn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu giành 3-4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng). Đoàn Bắc Ninh tham dự giải với 13 vận động viên (10 nam, 3 nữ). 2 Huy chương Vàng của đoàn Bắc Ninh thuộc về kỳ thủ Trần Trà My ở nội dung truyền thống nữ cờ nhanh và truyền thống nữ cờ siêu chớp.