Đoàn Bắc Ninh xếp thứ Ba tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia
Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2026 do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức từ ngày 20 đến 28/9 đã chính thức khép lại. Với 6 huy chương các loại, đoàn Bắc Ninh xếp thứ Ba tại giải.
Được tổ chức tại thành phố Bắc Ninh, Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2026 có 106 vận động viên tham dự đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Bắc Ninh.
Các kỳ thủ tranh tài ở 2 bảng đấu: Xuất sắc (cá nhân nam, cá nhân nữ) và Truyền thống xuất sắc (cá nhân nam, cá nhân nữ) gồm 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ tiêu chuẩn.
Sau các ngày thi đấu nghiêm túc và quyết liệt, Ban tổ chức trao 16 bộ huy chương cho các kỳ thủ giành thành tích cao ở các nội dung.
Trong đó, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Nhất với 27 Huy chương (7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng). Xếp thứ Nhì là đoàn Quảng Ninh với 12 huy chương (4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng).
Đoàn Bắc Ninh giành tổng số 6 huy chương, trong đó 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; xếp thứ Ba toàn đoàn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu giành 3-4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng). Đoàn Bắc Ninh tham dự giải với 13 vận động viên (10 nam, 3 nữ). 2 Huy chương Vàng của đoàn Bắc Ninh thuộc về kỳ thủ Trần Trà My ở nội dung truyền thống nữ cờ nhanh và truyền thống nữ cờ siêu chớp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doan-bac-ninh-xep-thu-ba-tai-giai-vo-dich-co-tuong-xuat-sac-quoc-gia-post991536.html