Kiều Minh Tuấn trở thành 'Tổng tài' mới của '2 ngày 1 đêm'

Chặng hành trình tại TP.HCM của "2 ngày 1 đêm" mùa 5 quy tụ 6 thành viên quen thuộc gồm: Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Cris Phan, Ngô Kiến Huy. Cùng với đó là 3 khách mời Song Luân, Võ Tấn Phát và Hữu Đằng. Theo mô hình "Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm", 9 nghệ sĩ được chia thành 3 đội để tranh tài qua nhiều thử thách trước khi bầu chọn "Tổng tài" – người nắm quyền điều hành chặng tiếp theo của hành trình.

Ba đội gồm Chơi Là Thắng với Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Võ Tấn Phát; Vua Trò Chơi(s) gồm Ngô Kiến Huy, Cris Phan và Hữu Đằng; Con Chim gồm HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm và Song Luân. Sau những trò chơi diễn ra từ đầu hành trình, khoảng cách thành tích giữa các đội khá cân bằng, khiến các thử thách cuối cùng trở thành yếu tố quyết định.

Thử thách kết hợp vận động, tư duy và tinh thần đồng đội tạo nên sức hút của chương trình

Ở phần cuối của hành trình, các đội bước vào trò chơi chuyền nước tiếp sức để giành quyền lựa chọn bữa tối. Sau màn rượt đuổi sát nút, đội Chơi Là Thắng vượt qua đội Vua Trò Chơi(s), qua đó giành bàn ăn thịnh soạn nhất và quyền dán biểu tượng lên vòng xoay tăng ca. Kết quả này cũng tạo nên thế cân bằng thú vị khi sau 3 trò chơi, cả ba đội đều đã có một lần giành vị trí dẫn đầu. Điều đó khiến vòng xoay tăng ca trở nên khó đoán hơn khi cơ hội rơi vào tất cả thành viên gần như ngang nhau.

Sau bữa tối, ba đội tiếp tục bước vào thử thách mặc túi ngủ để phân định thứ hạng "ngủ sướng - ngủ khổ". Với tư cách "Tổng tài" đương nhiệm, HIEUTHUHAI sử dụng đặc quyền "sa thải tạm thời" để loại Võ Tấn Phát khỏi lượt thi của đội đối thủ nhằm giảm sức mạnh của đội Chơi Là Thắng. Tuy nhiên, lợi thế này không mang lại kết quả như mong muốn. Bởi sau đó đội Con Chim vẫn xếp cuối và phải ngủ ngoài trời, trong khi đội Chơi Là Thắng về nhì với suất nghỉ tiêu chuẩn. Còn Đội Vua Trò Chơi(s) giành vị trí dẫn đầu và có khu vực nghỉ ngơi đầy đủ tiện nghi.

Các nghệ sĩ tiếp tục quay vòng tăng ca để chọn người thực hiện nhiệm vụ sáng hôm sau

Trước khi kết thúc ngày đầu tiên, các nghệ sĩ tiếp tục quay vòng tăng ca để chọn người thực hiện nhiệm vụ sáng hôm sau. Kết quả, Ngô Kiến Huy là người được gọi tên và phải thức dậy từ sớm để ra biển tham gia hoạt động đánh bắt cá.

Một trong những điểm nhấn của tập phát sóng đến từ phần bình chọn "Tổng tài". Bên cạnh những màn vận động bỏ phiếu hài hước của các thành viên, khách mời Song Luân tạo bất ngờ khi liên tục thay đổi hướng lựa chọn. Sau khi lần lượt dành lời khen cho Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI, anh lại quyết định bỏ phiếu cho Kiều Minh Tuấn với lý do ngắn gọn: "Bình chọn cho vui!". Màn "quay xe" liên tiếp của Song Luân khiến dàn nghệ sĩ liên tục bật cười và trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất của tập phát sóng.

Những màn phối hợp ăn ý giữa các thành viên trở thành điểm nhấn xuyên suốt chương trình

Bước sang ngày tiếp theo, các đội bước vào thử thách giành cờ tại công viên nước trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Trong phần thi này, Võ Tấn Phát trở thành nhân tố nổi bật khi lựa chọn chiến thuật cản người hợp lý, tạo điều kiện cho đồng đội ghi điểm. 3 điểm mà anh mang về góp phần giúp đội Chơi Là Thắng giành chiến thắng ở thử thách cuối. Ở chiều ngược lại, đội Vua Trò Chơi(s) chỉ giành được một điểm và phải thực hiện hình phạt bật cóc đồng thời hô lớn câu: "Tôi là kẻ thất bại" tạo nên không khí sôi động tại địa điểm ghi hình.

Điểm nhấn lớn nhất của tập 102 đến ở phần công bố kết quả bình chọn "Tổng tài". Hai gương mặt nhận nhiều phiếu nhất tiếp tục là Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn. Nếu Lê Dương Bảo Lâm thêm một lần tiến sát vị trí đứng đầu thì Kiều Minh Tuấn lại tạo nên màn bứt phá đáng chú ý. Từ người nhận ít phiếu nhất ở chặng trước, nam diễn viên vươn lên giành chiến thắng và trở thành "Tổng tài" mới của "Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm". Trong khi Kiều Minh Tuấn không giấu được sự phấn khởi với kết quả này, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục lỡ hẹn với vị trí "Tổng tài" lần thứ hai ở thời điểm quyết định.

Kiều Minh Tuấn vượt Lê Dương Bảo Lâm trở thành "Tổng tài" mới của "2 ngày 1 đêm"

Bên cạnh cuộc cạnh tranh giữa các đội chơi, với tư cách khách mời Hữu Đằng cũng chia sẻ về lần thứ 4 đồng hành cùng chương trình. Nam diễn viên cho biết mình đã theo dõi "2 ngày 1 đêm" từ mùa đầu tiên và từng không nghĩ sẽ có cơ hội góp mặt. Sau nhiều lần trở lại, anh xem đây là những trải nghiệm đáng nhớ cùng êkíp và các nghệ sĩ. Khép lại hành trình tại TP.HCM, chương trình không chỉ chứng kiến sự thay đổi ở vị trí "Tổng tài" mà còn mở ra cục diện mới cho chặng tiếp theo, khi Kiều Minh Tuấn lần đầu nắm quyền điều hành sau màn lật ngược tình thế ở cuộc bình chọn cuối cùng.

Những diễn biến tiếp theo của hành trình dưới sự dẫn dắt của "Tổng tài" Kiều Minh Tuấn sẽ được tiếp nối trong tập 103 phát sóng lúc 20h30 tối 4-10 tới trên HTV7, đồng thời lên sóng lúc 20h40 trên các kênh YouTube Dong Tay Promotion Official, "2 ngày 1 đêm Vietnam" và nền tảng VieON.

Một số hình ảnh ấn tượng trong tập thi: