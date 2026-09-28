TP.HCM khen thưởng đội tuyển teqball giành HCĐ ASIAD 2026

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM trao 100 triệu đồng của UBND TP.HCM cho đội tuyển. Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư cũng trao thêm 30 triệu đồng để động viên các HLV và VĐV.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân (bên trái) trao 100 triệu đồng, phần thưởng từ UBND TP.HCM cho thành viên đội tuyển teqball

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, tấm HCĐ ASIAD là tín hiệu đáng mừng, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là thành tích này cần trở thành nền tảng để teqball được đầu tư bài bản, phát triển lâu dài và xây dựng lực lượng kế thừa.

Lãnh đạo Sở VHTT TP.HCM cũng nhấn mạnh niềm tự hào khi các VĐV thành phố đóng góp vào tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Thành tích này càng có ý nghĩa khi TP.HCM mới đầu tư, phát triển teqball khoảng 2 năm.

Buổi trao thưởng đã ghi nhận những nỗ lực của các VĐV và Ban huấn luyện đội tuyển teqball Việt Nam tại ASIAD 2026

Tại ASIAD 20, đội tuyển teqball Việt Nam gồm 1 lãnh đội, 1 HLV và 4 VĐV, đều thuộc đơn vị TP.HCM. Trong đó, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi tạo dấu ấn khi giành HCĐ nội dung đôi nam nữ.

Ở trận tranh HCĐ ngày 20.9, Minh Tân và Gia Nghi thi đấu tự tin, phối hợp ăn ý để đánh bại cặp Dsouza Joaquim và Beg Imran của Ấn Độ với tỷ số 2-0.

Đây là lần đầu teqball góp mặt trong chương trình thi đấu chính thức của ASIAD. Vì vậy, tấm HCĐ không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn mở ra kỳ vọng cho quá trình phát triển môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam.