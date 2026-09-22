Mang trăng về vùng biên Hùng Sơn

Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tr’Hy cho biết, chương trình có nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như giao lưu bóng đá, trò chơi dân gian, cắt tóc, múa lân, đồng thời nấu 250 suất ăn phục vụ các em.

Tại thôn Tr’Hy, Ban tổ chức cũng đã trao 200 suất quà Trung thu; cùng 30 suất quà gồm quần áo ấm, ba lô, đồ dùng học tập cho học sinh và 20 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí chương trình 62 triệu đồng. Trong chuỗi hoạt động, Đồn Biên phòng Tr’Hy cũng đã trao 150 suất quà Trung thu tặng các em thiếu nhi tại thôn Abaanh, xã Hùng Sơn.

Những hoạt động thiết thực góp phần mang đến cho trẻ em vùng biên một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.