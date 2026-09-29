Hải Phòng đã tìm thấy 22 bộ hài cốt ở mộ chôn tập thể gò Mả Chìa

Tối 29/9, trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, Phó Chủ tịch xã Vĩnh Bảo - Nguyễn Văn Hà cho biết, tính đến 16 hôm nay (29/9), lực lượng tìm kiếm, quy tập mộ chôn tập thể khu Mả Chìa (thôn Mai Sơn, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã ghi nhận và quy tập thành công 22 bộ hài cốt, nghi của liệt sĩ và nhiều đồng bào.

Cũng theo ông Hà, sở dĩ phán đoán có cả hài cốt liệt sĩ và hài cốt đồng bào vì khi khai quật, trong số 22 bộ hài cốt này có 4 bộ hài cốt không có tiểu, bên cạnh là 4 bát ăn (kiểu bát của bộ đội ngày xưa). Toàn bộ bên trong quách chỉ còn là đất đen sì.

Đến ngày 29/9, đội tìm kiếm quy tập đã tìm thấy 22 bộ hài cốt trong phần mộ chôn tập thể ở gò Mả Chìa. Ảnh: Phạm Dũng

Trước đó, ngày 26/9, công tác khai quật phần mộ tập thể khu Mả Chìa được tiến hành với sự tham gia của 15 thành viên đơn vị Tăng Thiết giáp (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) và hơn 30 người của chính quyền xã Vĩnh Bảo.

Sau 1 ngày khai quật, đến 27/9, lực lượng chức năng tìm thấy 9 tiểu; đến 19 giờ ngày 28/ 9, phát hiện và quy tập thành công thêm 11 bộ hài cốt.

Đến chiều ngày 29/9, tổng số hài cốt tìm kiếm ở mộ chôn tập thể này là 22 bộ, bên trong các tiểu chỉ toàn màu đen của đất.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515, công tác dâng hương tưởng niệm và động thổ khai quật gò Mả Chìa đã được triển khai từ sáng ngày 26/9/2026. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước những người đã khuất, các lực lượng chức năng phối hợp cùng các chuyên gia kỹ thuật đã nỗ lực rà quét bằng thiết bị radar xuyên đất (GPR) và tiến hành đào bới tỉ mỉ, thận trọng.

Ngay giây phút nhìn thấy những di cốt và kỷ vật đầu tiên lộ ra sau lớp đất sâu sau hơn 70 năm bị vùi lấp, tất cả những người có mặt không cầm được nước mắt.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị radar xuyên đất (GPR) dò tìm, xác định vị trí mộ tập thể của 8 liệt sĩ thời kỳ chống Pháp tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Vĩnh Bảo

Chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đã chuyển các di cốt tìm thấy sang phần tiểu mới. Ảnh: Phạm Dũng

Sau khi hoàn thành toàn bộ chiến dịch quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng trang trọng cho những phần mộ tìm thấy tại mộ chôn tập thể gò Mả Chìa. Ảnh: Phạm Dũng

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục tâm linh, kiểm kê, lập hồ sơ bảo quản trang nghiêm tại khu vực nhà quàn.

Hiện tại, công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực Mả Chìa tiếp tục được các lực lượng phối hợp đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm cao nhất.

Sau khi hoàn thành toàn bộ chiến dịch quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng trang trọng các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn ngay tại khu vực Mả Chìa.

Theo các tài liệu lịch sử và lời kể từ nhân chứng, vào những năm 1950 - 1951, thực dân Pháp thiết lập bốt Mai Sơn tại khu vực này. Trong các trận càn quét khốc liệt, giặc Pháp đã bắt giữ, tra tấn và sát hại hàng loạt cán bộ, du kích cách mạng cùng người dân yêu nước các xã lân cận, sau đó vùi lấp tập thể tại gò Mả Chìa. Trải qua hơn 70 năm, địa hình địa vật thay đổi nhiều nhưng trên phần bia tưởng niệm mộ tập thể tại Mả Chìa hôm nay vẫn còn tên 8 liệt sĩ, gồm: Nguyễn Văn Cảm, Hà Văn Rặc, Đỗ Ngọc Bích, Đỗ Văn Choát, Nguyễn Văn Gắng, Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát, Vũ Văn Tuân.