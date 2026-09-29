Vừa phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 dầm mưa căng bạt che chắn cho các hài cốt liệt sĩ vào chiều 29/9. Video: Ngô Tùng.

Ngày 29/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM (Đội K74) tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Sau ca làm việc buổi sáng diễn ra trong thời tiết nắng nóng, buổi chiều cơn mưa đổ xuống khi đội đang thực hiện nhiệm vụ.

Trước thời tiết bất lợi, các cán bộ, chiến sĩ trong đội vội vã căng bạt đã được chuẩn bị sẵn để che chắn cho các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang tiến hành tìm kiếm, quy tập.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 29/9, các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng đã xử lý hơn 400 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, từ 23/6 đến hết 29/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ hài cốt có di vật.

Sau khi phương tiện cơ giới đào múc các lớp đất bên trên, chiến sĩ dùng bay, xẻng nhỏ tiến hành đào cẩn thận để tìm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng.

Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, trong quá trình tổ chức tìm kiếm, khi xác định có hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực cao nhất để đưa các liệt sĩ lên. Nếu gặp mưa thì căng bạt, che dù để đảm bảo đưa những người anh hùng đến nơi trang trọng một cách an toàn, trọn vẹn nhất.

“Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, đoàn kết, thận trọng, tỉ mỉ, an toàn. Một khi phát hiện hài cốt, phải bằng các phương pháp khác nhau nhanh chóng đưa lên trên, tuyệt đối không để hài cốt các bác, các chú nằm dưới mưa”, Trung tá Lê Ngọc Hà nói.

Vị chỉ huy lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng nêu rõ trong quá trình làm nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn tuân thủ nghiêm ngặt từng thao tác, phương pháp làm việc nhằm thể hiện sự trân trọng cao nhất.

Ở lớp đất mặt, đội sử dụng xe múc, xe cơ giới để đào dò, khi phát hiện màu đất khác thì cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dùng xẻng bộ binh, dùng bay và bằng chính đôi tay của mình bóc tách từng lớp đất gần nhất để tránh phạm vào xương cốt các Anh hùng liệt sĩ.

“Anh em làm với tinh thần khẩn trương nhưng không vội vàng, đảm bảo an toàn, trọn vẹn và đặc biệt không được sót, không được nhầm lẫn dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất”, Trung tá Hà nói.

Tới đây, sau khi tiến hành Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ đã quy tập được trong thời gian qua (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 - PV), công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được thực hiện cho đến khi xác định nơi đây không còn hài cốt liệt sĩ.

Đội K74 tỉ mẩn với công việc để thể hiện sự tri ân với thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.

Từng hành động đều được thực hiện với sự cẩn trọng, chu đáo.

Chiến sĩ đưa các hài cốt liệt sĩ đến khu vực lưu mẫu để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng.