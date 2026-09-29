Cuộc thi 'Cha và con gái' lần thứ 4: Hai tác giả cùng đoạt giải nhất

Chiều 29/9, tại Trường Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia Đình Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết chủ đề "Cha và Con gái" lần thứ 4 năm 2026, với chủ đề "Hai thế hệ một tình yêu".

Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ 4.

Sau gần 5 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 1.000 bài dự thi của các tác giả ở nhiều tỉnh, thành trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Các tác phẩm khai thác tình cha con từ nhiều góc nhìn, hoàn cảnh và số phận, với những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng cùng hướng đến tình cảm gia đình thiêng liêng, bền bỉ.

Theo Ban tổ chức, qua bốn lần tổ chức, "Cha và Con gái" tiếp tục cho thấy đây là đề tài có sức gợi mở lớn. Mỗi mùa thi lại xuất hiện những lát cắt mới của đời sống, trong đó những câu chuyện quen thuộc về tình cha con được kể bằng góc nhìn chân thật, gần gũi và sâu sắc.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đánh giá chất lượng tác phẩm năm nay có nhiều điểm nổi bật.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ tổng kết.

"Điều khiến chúng tôi vô cùng xúc động và đánh giá cao ở cuộc thi năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng bài viết, mà chính là biên độ cảm xúc rất rộng và độ chân thực đến nao lòng mà các tác giả mang lại", ông nói.

Theo ông Chiến, nhiều tác phẩm đã vượt khỏi những lời tâm tình thông thường để đi sâu vào những góc khuất trong đời sống và tâm hồn con người. Việc các tác giả ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh cùng tham gia cũng cho thấy sức sống của chủ đề tình cha con trong xã hội hiện đại.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao sự chân thành và chiều sâu cảm xúc trong nhiều tác phẩm dự thi năm nay.

Chất lượng tác phẩm, theo Ban tổ chức, đồng thời tạo áp lực cho Ban giám khảo trong quá trình lựa chọn, chấm điểm và phân định giải thưởng.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban giám khảo, cho biết hội đồng nhiều lần phải dừng lại trước những trang viết giàu cảm xúc và sự chân thành.

"Có những bài viết mộc mạc, không mài giũa nhiều về kỹ thuật câu chữ nhưng lại bàng bạc một thứ tình phụ tử thiêng liêng, làm bừng sáng giá trị nhân văn của tác phẩm", ông chia sẻ.

Theo ông, để lựa chọn tác phẩm đoạt giải Nhất và các giải chuyên đề, các thành viên Ban giám khảo đã trao đổi, phân tích từng ý tứ, cách thể hiện cũng như sức lan tỏa của thông điệp mà tác giả gửi gắm.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Ban giám khảo đánh giá và lựa chọn tác phẩm qua các vòng sơ khảo, chung khảo, phân thứ hạng và xếp giải dựa trên tổng hợp điểm số độc lập của từng thành viên, theo điều lệ cuộc thi, nhằm bảo đảm nguyên tắc công bằng, khách quan.

Kết quả, Ban tổ chức trao một giải Kết nối, năm giải Chuyên đề, ba giải Ba, hai giải Nhì và hai giải Nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên sau bốn mùa tổ chức, cuộc thi “Cha và Con gái” có hai tác giả cùng nhận giải Nhất.

Hai giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Kim Thùy, thành viên Hội đồng cố vấn Harvard khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Phó chủ tịch President Club Vietnam, với tác phẩm “Người thầy đầu tiên”; và nhà văn Phạm Ngọc Tiến, đến từ Hà Nội, với tác phẩm “Con gái đi lấy chồng”.

Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất cho tác phẩm "Người thầy đầu tiên" của tác giả Nguyễn Thụy Anh và tác phẩm "Con gái đi lấy chồng” của tác giả nhà văn Phạm Ngọc Tiến.

Tác phẩm “Bố ơi, con không xin gì nữa đâu” của tác giả Lê Hương và tác phẩm “Lời chào từ cô gái người Đức của một chiến sĩ cách mạng” của tác giả Rita Thi được trao giải Nhì.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải.

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Cha và con gái" trao giải Chuyên đề và giải Kết nối cho các tác giả đoạt giải.

Theo Ban giám khảo, hai tác phẩm được đánh giá cao về cả nội dung và hình thức thể hiện, đại diện cho tinh thần của cuộc thi là tôn vinh và lan tỏa tình cảm giữa cha và con gái, đồng thời góp phần đề cao giá trị gia đình.

Một điểm mới của mùa thi thứ 4 là Ban tổ chức lựa chọn các trường đại học làm địa điểm phát động và tổng kết, trao giải. Cuộc thi được phát động tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tổ chức lễ trao giải tại Trường Đại học Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, việc đưa cuộc thi đến các trường đại học nhằm mở rộng sức lan tỏa tới sinh viên, thế hệ trẻ; qua đó khuyến khích người trẻ trân trọng tình cảm cha con, ơn nghĩa sinh thành, đạo hiếu và những giá trị gia đình cần được gìn giữ, vun đắp.

Ngay sau lễ trao giải lần thứ 4, Tạp chí Gia Đình Việt Nam phát động cuộc thi viết "Cha và Con gái" lần thứ 5.

Cuộc thi diễn ra từ nay đến hết tháng 5/2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2027.