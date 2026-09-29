Hải Phòng: Lan tỏa văn hóa đọc và niềm tự hào quê hương qua cuộc thi kể chuyện theo sách năm 2026

Hải Phòng

Quang cảnh cuộc thi.

Ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi kể chuyện theo sách năm 2026 với chủ đề “Đọc sách hôm nay – Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”.

Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa đọc trong trường học.

​Trải qua vòng sơ khảo với 46 tác phẩm đăng ký từ các địa phương, Ban Tổ chức đã tuyển chọn ra 10 đội thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung khảo.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc.

Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động kết hợp âm nhạc, đạo cụ và diễn xuất biểu cảm, các đội thi đã tái hiện thành công nhiều trang sử hào hùng, từ hình ảnh nữ tướng Lê Chân mở đất, chiến thắng Bạch Đằng lịch sử của Ngô Quyền, tấm gương đạo học của nhà giáo Chu Văn An, danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm, nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ cho đến các anh hùng trẻ tuổi như Phạm Ngọc Đa, Mạc Thị Bưởi và tinh thần kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Đường Hồ Chí Minh trên biển, đảo Bạch Long Vỹ.

Mở màn là tiết mục của trường THCS Lê Chân.

​Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh rằng thông qua những trang sách, các em học sinh không chỉ tiếp thu tri thức mà còn được nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, thấu hiểu sâu sắc hơn về truyền thống kiên trung của Đất Cảng anh hùng và nét đẹp văn hiến của Xứ Đông.

Ông Đỗ Thanh Bình cũng kỳ vọng hoạt động đọc sách sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp thế hệ trẻ rèn luyện tư duy, bồi dưỡng nhân cách và tự tin viết tiếp những trang sử vẻ vang của thế hệ mình.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

​Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho những tập thể thể hiện xuất sắc tại vòng chung khảo. Giải Nhất của cuộc thi thuộc về đội thi đến từ trường THCS Hà Bắc 1. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Cuộc thi khẳng định sức sống của văn hóa đọc và bồi đắp niềm tự hào truyền thống cho học sinh thành phố.

Dưới đây là video bài dự thi giành giải Nhất cuộc thi của trường THCS Hà Bắc 1.