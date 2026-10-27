Man Utd không sa thải Michael Carrick

Theo nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic, ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Michael Carrick sau cuộc họp hôm thứ Hai, bất chấp chuỗi thành tích đáng thất vọng của đội bóng.

Đây là điều nằm ngoài dự đoán nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ. Man Utd chỉ giành 7 điểm/7 trận đấu đầu tiên ở giải Ngoại Hạng Anh - khởi đầu tệ hại bậc nhất trong lịch sử.

Thầy trò huấn luyện viên Carrick thua 1-4 trước Como tại UEFA Champions League trước khi thua 0-3 trong trận gặp Bournemouth ở Ngoại hạng Anh.

HLV Michael Carrick chia tay Man Utd.

Man Utd dự kiến để ông Darren Fletcher - một cựu cầu thủ khác nắm vai trò tạm quyền ở trận đấu gặp Chelsea cuối tuần này. Fletcher đang là trợ lý cho Michael Carrick, được đánh giá là người hiểu rõ vấn đề của câu lạc bộ. Man Utd đang nhắm đến Eddie Howe cho vị trí HLV trưởng - vốn ưu tiên các nhà cầm quân có kinh nghiệm ở Anh.

Hồi tháng 5/2026, Michael Carrick đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm đến mùa giải 2029. Quyết định này được đưa ra sau giai đoạn nắm vai trò tạm quyền thành công của nhà cầm quân người Anh.

Thống kê thành tích của HV Michael Carrick trong 2 giai đoạn dẫn dắt Man Utd.

Từ một đội bóng gặp rất nhiều khó khăn hồi đầu mùa giải và phải chia tay Ruben Amorim, Michael Carrick đưa Man Utd đến với suất dự UEFA Champions League ở mùa giải tiếp theo. Man Utd chơi không quá xuất sắc nhưng biết cách giành chiến thắng hiệu quả nhất và có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong quá khứ, Michael Carrick có 12 mùa giải thi đấu cho Man Utd và giành 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, cùng các danh hiệu FA Cup, League Cup và Club World Cup.

Ông từng làm trợ lý rồi nắm vai trò quyền HLV trưởng trong một số trận đấu trước khi bước vào giai đoạn tạm quyền nửa mùa giải 2025/26.