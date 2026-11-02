Cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Champions League mới nhất hôm nay
Cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Champions League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu - Champions League lượt 4 vòng phân hạng mùa giải 2026/27.
+ Lịch thi đấu Champions League thứ Tư (ngày 4/11)
- 00h45 ngày 4/11: Galatasaray vs Stuttgart (TV360)
- 00h45 ngày 4/11: Shakhtar Donetsk vs Sporting (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Atletico vs Munich (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Barcelona vs Aston Villa (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Bodoe/Glimt vs Lille (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Feyenoord vs Inter (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: LASK vs Slovan Bratislava (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: MU vs AS Roma (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Villarreal vs PSG (TV360)
+ Lịch thi đấu Champions League thứ Năm (ngày 5/11)
- 00h45 ngày 5/11: Athens vs Real Madrid (TV360)
- 00h45 ngày 5/11: Fenerbahçe vs Liverpool (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Dortmund vs Real Betis (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: FC Porto vs Napoli (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Lens vs Como 1907 (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: PSV vs Club Brugge (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: RB Leipzig vs Man City (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Slavia Prague vs Arsenal (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Viking vs Sabah FK (TV360)
: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách!
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-cup-c1-chau-au-va-lich-phat-song-truc-tiep-champions-league-moi-nhat-hom-nay-458125-458125.html