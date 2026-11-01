MU họp khẩn chọn Unai Emery thay Carrick, Bruno Fernandes tháo chạy

Theo cập nhật mới từ Indykaila, lãnh đạo MU sẽ có cuộc họp khẩn cấp vào hôm nay (1/11) để tính đến phương án mời Unai Emery thay Carrick, khi đội nhà tiếp tục lao dốc, rơi xuống hạng 17 Ngoại hạng Anh.

Lãnh đạo MU được cho xem xét chọn Unai Emery thay Carrick. Ảnh: Teamtalk

Trên sân Stamford Bridge, MU vừa để thua 0-2 Chelsea, đánh dấu trận thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường họ không thắng. Kết quả đưa ‘Quỷ đỏ’ ở sát ngay nhóm cầm đèn đỏ - vị trí thứ 17 Premier League, sau 9 vòng đấu, với vỏn vẹn 7 điểm.

Từ đầu mùa MU mới chỉ thắng 2 trong tổng số 13 trận, gây thất vọng lớn. Bất kể chịu nhiều sức ép sa thải, Carrick vẫn bày tỏ mong được tiếp tục nắm đội.

Tuy nhiên, theo báo chí Anh, các sếp bự MU dường như không còn đủ kiên nhẫn, buộc phải tìm người thay Carrick, trong bối cảnh cựu tiền vệ không còn nắm được phòng thay đồ.

Nguồn trên cung cấp thêm, các nguồn tin thân cận với Unai Emery không loại trừ thuyền trưởng người Tây Ban Nha chia tay Aston Villa để dẫn dắt MU.

Người ta cho rằng, việc Carrick bị MU sa thải là không tránh khỏi, nhưng như tờ Athletic cho hay, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiến hành điều này trong kỳ FIFA Days tháng 11.

Bruno Fernandes tính đường rời MU ngay trong tháng 1 tới đây. Ảnh; ESPN UK

Điều đó có nghĩa, khả năng Carrick sẽ vẫn cùng MU đấu AS Roma (Cúp C1, 3h ngày 4/11) cũng như tiếp Aston Villa (Ngoại hạng Anh, 8/11).

Liên quan tình hình MU, Indykaila thông tin thêm, đội trưởng Bruno Fernandes đang tìm đường tháo chạy khỏi Old Trafford.

Cụ thể hơn, với tình hình Quỷ đỏ còn nhiều bất ổn, Bruno Fernandes muốn rời MU ngay trong tháng 1 tới đây, trong lúc hợp đồng đôi bên sẽ hết hạn vào mùa hè.

Ngôi sao người Bồ có phong độ không tốt mùa này, vừa qua còn đánh mất hình ảnh đáng kể trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn, với việc công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick, gây nhiễu loạn thêm MU.