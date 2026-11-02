Vòng 6 V-League 2026: Ngôi đầu đổi chủ

Tối 1/11, vòng 6 V-League 2026-2027 khép lại với chiến thắng 1-0 của SHB Đà Nẵng trước Công an TP.HCM. Trước đó, Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình 2-1, trong khi Nam Định thắng ngược Thể Công Viettel 3-1 và Sông Lam Nghệ An hòa Công an Hà Nội 1-1. Ở những trận đấu còn lại, Hà Tĩnh hòa Thanh Hóa 1-1, Hải Phòng vượt qua Đồng Nai 1-0, còn Bắc Ninh giành chiến thắng 1-0 trước HAGL.

Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 (Ảnh: T.L).

Sau vòng đấu thứ 6, Thép Xanh Nam Định chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm. Ở vòng đấu này, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt có cuộc tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường. Dù bị đối thủ dẫn trước ngay phút thứ 8, Nam Định vẫn thể hiện được bản lĩnh khi ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp hai để giành chiến thắng 3-1.

Kết quả này giúp Nam Định có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại V-League, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong cuộc đua vô địch. Không chỉ chiếm ngôi đầu, Nam Định còn đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 14 bàn thắng sau 6 trận. Đây là lợi thế đáng kể đối với đội bóng thành Nam trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các đội dẫn đầu diễn ra rất quyết liệt.

Tuy nhiên, vị trí số một của Nam Định vẫn chưa thực sự an toàn khi Sông Lam Nghệ An đang bám đuổi ngay phía sau với khoảng cách chỉ 1 điểm. Ở vòng 6, đội bóng xứ Nghệ có cuộc tiếp đón Công an Hà Nội trên sân Vinh. Dù vươn lên dẫn trước trong hiệp một, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn để đối thủ gỡ hòa 1-1 sau giờ nghỉ.

Với 12 điểm sau 6 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn là tập thể duy nhất chưa phải nhận thất bại tại V-League mùa này, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là thành tích tích cực đối với Sông Lam Nghệ An, nhất là khi đội bóng không được đánh giá quá cao trước mùa giải.

Xếp ngay sau Sông Lam Nghệ An là Công an Hà Nội với 11 điểm. Trận hòa trên sân Vinh giúp đoàn quân của HLV Mano Polking duy trì vị trí thứ ba nhưng cũng khiến họ bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng. Điều này khiến Công an Hà Nội chịu thêm sức ép trong cuộc đua vô địch, nhất là khi khoảng cách điểm số giữa các đội cạnh tranh trực tiếp đang rất nhỏ.

Đứng thứ tư là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cùng 11 điểm như Công an Hà Nội nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Dù không sở hữu lực lượng được đánh giá cao, đội bóng này vẫn duy trì được thành tích ổn định và tiếp tục góp mặt trong nhóm cạnh tranh các vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, Ninh Bình lại đang gây thất vọng ở hai vòng đấu gần nhất. Sau khi để thua Công an TP.HCM 0-1 ở vòng 5, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC. Hai thất bại liên tiếp khiến Ninh Bình tụt xuống vị trí thứ năm với 10 điểm.

Hoàn tất nhóm 6 đội dẫn đầu là Công an TP.HCM với 10 điểm, hiệu số +2. Ở vòng đấu này, đoàn quân của HLV Arthur Diles bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng 0-1 ngay trên sân nhà. Thất bại khiến Công an TP.HCM bỏ lỡ cơ hội tiếp tục bám đuổi Nam Định và Sông Lam Nghệ An, đồng thời chấm dứt chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Trái ngược với sự cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu, ba vị trí cuối bảng vẫn chưa có sự thay đổi sau vòng 6. Trong đó, Thể Công Viettel tiếp tục đứng thứ 12 với 4 điểm. Đáng chú ý, đội bóng áo lính đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Sau thất bại trước Nam Định ở vòng 6, HLV Velizar Popov đã quyết định từ chức.

Đứng ngay sau Thể Công Viettel là HAGL với vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 6 vòng đấu. Đáng lo ngại, đội bóng miền Nam vẫn chưa giành được chiến thắng nào và cũng chưa ghi được bàn thắng tại V-League mùa này.

Bảng xếp hạng vòng 6 V-League 2026-2027 (Ảnh: VPF).