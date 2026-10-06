Manchester United được khuyên chiêu mộ Vinicius Junior để vực dậy đội bóng

Đội bóng thành Manchester đang đứng thứ 12 tại Premier League và vừa sớm dừng bước tại Cúp Liên đoàn sau thất bại trước Brighton & Hove Albion. Những tân binh ở tuyến giữa như Andrey Santos, Youri Tielemans hay Carlos Baleba, người có mức phí khoảng 70 triệu bảng, chưa tạo ra sự khác biệt rõ rệt như kỳ vọng.

Manchester United đang gặp nhiều khó khăn dù sở hữu nhiều bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng hè 2026

Trong bối cảnh đó, Anderson đã lên tiếng về hướng đi mà đội bóng cũ nên lựa chọn. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sports Mole, cựu tiền vệ người Brazil cho rằng Manchester United cần mạnh dạn đưa về những cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp.

“Manchester United cần mua vài cầu thủ có tên tuổi. Ví dụ như Vinicius Junior. Tại sao không ký những cầu thủ như vậy? Những cái tên lớn. Trong bóng đá, bạn luôn cần những cầu thủ hàng đầu để giải quyết vấn đề khi nó xuất hiện”, Anderson nói.

Cựu tiền vệ từng có 8 năm khoác áo Manchester United cho biết đội bóng từng hưởng lợi từ việc chiêu mộ những ngôi sao giàu kinh nghiệm. Robin van Persie và Dimitar Berbatov là những ví dụ được Anderson nhắc đến.

Cựu tiền vệ Anderson từng có 8 năm khoác áo Manchester United

Cầu thủ từng khoác áo tuyển Brazil nêu quan điểm rằng việc xây dựng đội hình chủ yếu bằng các tài năng trẻ có thể mang lại thành quả trong tương lai, nhưng không phải lời giải cho những vấn đề trước mắt.

Quan điểm này đi ngược xu hướng chuyển nhượng gần đây của đội chủ sân Old Trafford. Sau nhiều năm liên tục đầu tư mạnh vào các ngôi sao, CLB đang hướng đến cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên kiểm soát chi phí và lựa chọn những thương vụ phù hợp với kế hoạch dài hạn.

Thời kỳ chuyển nhượng sau khi cựu HLV Sir Alex Ferguson giải nghệ, Manchester United từng thực hiện nhiều thương vụ đình đám. Năm bản hợp đồng có giá trị cao nhất gồm Paul Pogba từ Juventus với 91,6 triệu bảng, Antony từ Ajax với 82 triệu bảng, Harry Maguire từ Leicester City với 75,9 triệu bảng, Jadon Sancho từ Dortmund với 74,1 triệu bảng và Romelu Lukaku từ Everton với 73,9 triệu bảng.

Harry Maguire là bản hợp đồng đắt giá duy nhất còn ở lại Manchester United

Đáng chú ý, chỉ Maguire hiện còn gắn bó với đội bóng, những thương vụ còn lại cho thấy việc bỏ ra khoản tiền lớn không đồng nghĩa với thành công, nhưng Anderson vẫn tin rằng một cầu thủ đẳng cấp thế giới có thể tạo ra khác biệt nếu được lựa chọn đúng.

Vinicius Junior là mẫu cầu thủ phù hợp với ý tưởng đó. Tiền đạo người Brazil sở hữu tốc độ, khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao. Nếu có thể đưa ngôi sao Real Madrid về Old Trafford, Carrick sẽ sở hữu thêm một phương án tấn công có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Vinicius Junior được coi là bản hợp đồng trong mơ của Manchester United↵

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất từ Anderson và chưa có dấu hiệu cho thấy Manchester United thực sự chuẩn bị một thương vụ dành cho Vinicius. Bài toán lớn hơn với Carrick cùng ban lãnh đạo là xác định giữa việc đầu tư vào những ngôi sao đã thành danh và tiếp tục xây dựng đội hình theo hướng trẻ hóa.